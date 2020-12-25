玉膳坊月子餐「鈔狂」滿額送超值潤燕窩禮盒

『玉膳坊頂級月子餐』新年首發婦幼展，將於１月１日到４日在台北世貿一館盛大開展。為回應廣大消費者的需求，玉膳坊特別搶先於12/16(三)日起，開放電話訂購同享展場優惠價的措施，一推出就接到眾多來電踴躍訂購。

『玉膳坊』在展覽現場提供孕媽咪月子膳食免費試吃，以及專業服務人員一對一解說，並為每一位媽咪量身訂做優惠專案，月子餐3餐3送超優惠1,850元起/日(30日)，2餐2送超優惠1,550元起/日(30日)，還有「漢方養生飲禮盒」任兩盒8折免運費優惠。



現場並有多項限時限量優惠，包含本月新上市，可以幫媽咪產前產後促進循環代謝的「厚紅豆水」限量半價優惠，以及使用游離型葉黃素+5大黃金配方，讓媽咪護明好輕鬆的「舒視飲3入組」限時優惠200元，現場更有訂購滿額免抽獎就送市價1,399元「潤燕窩-黃金特潤冰糖燕窩禮盒」，使用嚴選頂級粗絲燕窩，燕窩含量高，是寵愛自己，疼愛老婆的絕佳機會。

『玉膳坊頂級月子餐』深獲消費者喜愛。圖：玉膳坊提供

為愛進補，媽媽要先強壯自己，才有能力照顧最愛的家人。『玉膳坊』秉持做給自家人吃的理念，嚴選知名大廠食材，首創餐點通過593項檢驗(西藥、農藥、重金屬…等)，為母乳食安把關，讓媽咪放心調養身體，安心餵母乳。餐餐現煮親送，無毒陶瓷碗盛裝，並由中醫師產後三階段調養規劃，滋補固元氣；營養師熱量控管少油鹽，398道五星佳餚輪替，每一口都是幸福好滋味，除此以外，『玉膳坊』重視食品安全，從中藥材到肉品、各項食材，嚴選用一線大品牌，像是養生麵包是來自台北五星級國賓飯店，多年來一直嚴選台灣國產品牌的優良豬肉與雞肉，以及澳洲牛肉，讓用餐客戶不用擔心萊豬以及美牛會有狂牛症、瘦肉精的問題，這都是『玉膳坊』多年以來對食安與餐點品質的堅持。玉膳坊頂級月子餐官網：https://www.foodforhealth.com.tw。 諮詢客服專線：0800-886-968 (09:00-18:00)。