賣皮鞋也賣年菜!阿瘦年前優惠開跑

「 總裁級」圍爐盛宴挑戰最高CP值年菜

阿瘦皮鞋近年積極衝刺會員，不只賣鞋也跨足生活用品，朝多角化、多元化的經營模式邁進，有效帶動總會員人數不斷成長，迎接歲末年終到來，阿瘦皮鞋特推出「年貨大街」，陸續開賣「羅媽咪年菜」預購和年節週邊商品，並祭出一系列優惠搶攻振興券最後倒數與年節送禮採購商機。

阿瘦皮鞋專任治療師分享選好鞋三要點，幫助顧客在新的一年挑選最實穿。

看準年終禮品和圍爐市場，阿瘦皮鞋以總裁夫人手路菜為主打「羅媽咪年菜」，強調豐盛食材和正宗古早味，只要經過簡易的調理、加溫，山珍海味馬上上桌，日前阿瘦於全國門市推出盛大的千人試吃大獲顧客好評，其中「喜福齊聚佛跳牆」、「富貴雙響燒圓蹄」、「金運烏魚子米糕」等三道料理最受歡迎。

阿瘦表示，年菜銷售今年預計限量2,500套，目前預購已熱銷逾五成，不只年菜，阿瘦也推出「年貨大街」，為顧客嚴選百種年節必吃、家戶必備的當紅年貨，從自有品牌「羅媽咪廚房」人氣伴手禮、年節禮盒、獨家商品、美酒、水果、生活用品，到時下最夯的健康家電、廚房鍋具，豐富商品祭出優惠刺激買氣，以「鍋寶6L智慧萬用鍋」為例，市價3,499元，搭配年菜預購，限時加價購只要1,999元，現省1,500元，還能免去油煙困擾，幫消費者省荷包。

民眾該如何挑選最實穿的新鞋呢？A.S.O足部健康醫學團隊的職能治療師黃瀚儀提醒，許多人在選鞋的時候會挑選鞋底較厚或材質柔軟的鞋子，這類鞋款試穿時或許很舒服，但走路久了往往會相當不適。黃瀚儀表示，挑選一雙適合人體行走的鞋，可以留意這三個地方，以「A.S.O萬步健康氣墊鞋」為例：(1) 鞋子護跟夠硬、(2) 鞋底與鞋身外側強度要夠、(3) 鞋墊應具備吸震、支撐的要件，就能改善步態、預防傷害。阿瘦表示去年推出的高人氣輕運動鞋款「萬步健康氣墊鞋」迄今已累積銷售超過5.2萬雙，穩坐2019-2020年度暢銷冠軍，明年將陸續推出多款全新配色，搭配獨特雙效氣墊、專利奈米抗菌皮革及輕量超彈力大底，減壓抗震功能再提升，給予腳部最適當的支撐，堪稱春節出遊、戶外走春推薦鞋款首選。

2021年即將到來，阿瘦除了推出年菜、年節禮盒等節慶商品，還包括家居用品、生活家電、體膚保養等多樣化的商品選擇，滿足不同消費族群的需要，因應年末到農曆過年前採購旺季，阿瘦皮鞋自即日起推出門市商品全面特價，精選冬換季必備及獨家商品，豪華商品加上整合全台各式吃喝玩樂優惠，詳情逕覽阿瘦官方網站www.aso.com.tw 或粉絲團www.facebook.com/a.s.o.tw查詢。