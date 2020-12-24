乾杯首次與通路聯名　推出全新兩款銅板美食插旗7-ELEVEN

乾杯集團首次結合通路品牌，創立21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」與7-ELEVEN獨家合作，並共同開發「乾杯炭火燒肉飯糰」（39元）、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」（59元）等兩款鮮食商品，即日起於全台7-ELEVEN獨家販售，消費者在居家附近便利商店就能輕鬆買到，品嘗乾杯燒肉獨門美味了！

這次與7-ELEVEN合作是採用品牌授權模式，7-ELEVEN先進行市場觀察，之後再由乾杯與7-ELEVEN雙方確認品項後，研發出炭火風味，而且，乾杯集團總料理長更親自技術指導，加入乾杯的獨門醬汁，費時半年多，從製程、配方、食材及品質上不停測試，終於打造出該系列風味獨特的銅板美食。

所推出的兩款聯名鮮食都標榜吃得到乾杯的「燒肉」，其中「乾杯炭火燒肉飯糰」使用備長炭烤豬肉，一咬下就能吃到濃郁的燒烤炭火香氣，加上乾杯的獨門醬汁，鹹甜口味帶有焦香，會讓人一口接一口；另一款「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」則是將備長炭烤豬肉，結合烤雞腿排，且使用日本鹽味醬調味，風味更清爽，伴著特有的鹽蔥醬香氣與米飯一起享用，口感更具層次，一次滿足燒肉控的味蕾。

另外，即日起消費者還可掃描全台7-ELEVEN商品貨架插卡上的QR Code，注冊成為乾杯集團會員，就可獲得入會禮兌換券一張，可至乾杯集團旗下任一餐飲品牌，如：乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45等超過30家門店，出示該券便可兌換。活動網頁http://kanpai-go-club.com.tw/。