Relove獲選「2020粉美賞」 首推聖誕節女人最好禮物

捷醫國際將臺灣頂尖的生物科技製造技術用於台灣自產的女性保養精品 「Relove 」，不僅深受國內女性喜愛，更打進國際市場，並獲選「2020粉美賞」最佳身體護理賞！ Relove也是全球唯一專櫃私密保養，被各大國際媒體譽為私密保養品界的愛馬仕，如今推出一系列聖誕節限定組合: 手洗精旅行組(80ml五瓶)、男女清潔凝露旅行組(金盞花、胺基酸、摩洛哥公爵30ml三瓶)、品牌訂製提袋及萌度破錶造型髮箍，就是要讓妳在聖誕節由內而外綻放信心光彩，交換禮物首選，Relove聖誕節限定組合讓妳成為姊妹淘中的展現出女人的魅力。

當然除了聖誕節限定組合外，回購率第一的手洗精超划算五入組(220ml)可以是你最佳的選擇。來自英國獨家專利蛋白酵素手洗精，有效分解分泌物、尿漬、經血，新手媽媽們還可以用來清洗寶寶的衣服。當然，入門款清潔凝露聖誕禮盒也一定是妳的聖誕禮物首選，女性有胺基酸、金盞花、傳明酸(任選三入)的組合，男性則可以選擇摩洛哥公爵(溫感)、英倫紳士(涼感)(任選兩入)。

私密處就像女人的第二張臉，Relove深耕女性私密處保養多年，使用頂級茶月桂胺基酸為基底製成，添加日本紅柿萃取可分解異味、蔓越莓精華、天然乳酸導入，維持私密良好pH值，讓妳清洗後的私密肌猶如嬰兒般滑嫩。外在保養是門面，內在私密是關鍵，無論男性女性，私密保養都非常重要，Relove更請到婦產科權威醫師 鄭丞傑 ，為產品做高標準的把關，讓妳能在送禮同時，也能放心使用這些產品，盛放魅力無極限。 Relove 不只用心，更要讓妳安心。

繼十月在信義區香堤大道造成轟動後，Relove粉紅小屋將於12/19-1/3再次快閃出現，不僅是年末信義商圈熱門打卡地標，更是民眾度過聖誕跨年夜的好依靠。 Relove官方粉絲團:https://www.facebook.com/ForeverRelove/



圖 ／Relove 提供