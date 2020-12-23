扶輪社寒冬送暖 捐贈社福團體百萬旭日橙
桃園市長鄭文燦日前出席「桃園東北、東區、蘆竹、東信、福崧扶輪社及第四分區等6社捐贈台南柳營旭日橙儀式記者會」，鄭文燦表示，感謝國際扶輪社號召社友響應愛心，希望與更多弱勢團體分享旭日橙的美味。
鄭文燦指出，台灣農業進入重要轉型期，台南柳營不僅出產優質旭日橙，也是全國最大酪農產地，所生產的鮮奶製品也非常美味；桃園則有13個農會，所生產的農產品，包含稻米、蔬菜、瓜果、花卉、雜糧、畜牧、茶葉等品質極佳，市府對農業發展及農友照顧也十分用心，率先全國推出農保免費制度，此外，桃園升格後，也大力推動休閒農業區政策，甫落幕的仙草花節就是在楊梅休閒農業區舉辦，活動期間吸引超過百萬人次造訪，創下疫後農業旅遊佳績。鄭文燦也期許，未來桃園與台南兩市的農業合作交流更密切，他也特別感謝扶輪社採購優質農產品捐贈給弱勢團體，發揮愛台灣、顧弱勢的傳統。
國際扶輪3502地區第七分區助理總監呂長安表示，扶輪打開機會，打開行善服務的機會，柳營旭日橙美味又香氣迷人，卻因盛產滯銷十分可惜，扶輪人希望藉此機會能達到拋磚引玉的效果，吸引更多人來品嘗柳營旭日橙的美味，又能兼顧果農的生計。
桃園東北扶輪社社長林明德指出，原先扶輪社所設定的募款目標是60萬元，希望購買1,000箱旭日橙捐贈給社福機構，但在鄭市長號召下，以及扶輪夥伴的熱心響應，總金額加碼至81萬5,000元。
福崧扶輪社社長曾春洽說，在市長及東北社長的熱情推波下，扶輪社多位前社長及社友也在記者會現場宣布加碼至100萬元，採購更多優質旭日橙與社福團體及兒少機構分享。
台南市柳營區農會總幹事陳右欣表示，柳營旭山里柳丁種植面積約200公頃，相較於其他產地的柳丁，旭日橙日照時數多出235個小時，由於日照充分，除了果實甜美，柳橙香氣也特別濃郁，她特別感謝鄭市長及扶輪社大力支持旭日橙，也間接幫助全台所有柳丁農友。