扶輪社寒冬送暖 捐贈社福團體百萬旭日橙

桃園市長鄭文燦日前出席「桃園東北、東區、蘆竹、東信、福崧扶輪社及第四分區等6社捐贈台南柳營旭日橙儀式記者會」，鄭文燦表示，感謝國際扶輪社號召社友響應愛心，希望與更多弱勢團體分享旭日橙的美味。



鄭文燦指出，台灣農業進入重要轉型期，台南柳營不僅出產優質旭日橙，也是全國最大酪農產地，所生產的鮮奶製品也非常美味；桃園則有13個農會，所生產的農產品，包含稻米、蔬菜、瓜果、花卉、雜糧、畜牧、茶葉等品質極佳，市府對農業發展及農友照顧也十分用心，率先全國推出農保免費制度，此外，桃園升格後，也大力推動休閒農業區政策，甫落幕的仙草花節就是在楊梅休閒農業區舉辦，活動期間吸引超過百萬人次造訪，創下疫後農業旅遊佳績。鄭文燦也期許，未來桃園與台南兩市的農業合作交流更密切，他也特別感謝扶輪社採購優質農產品捐贈給弱勢團體，發揮愛台灣、顧弱勢的傳統。

國際扶輪3502地區第七分區助理總監呂長安表示，扶輪打開機會，打開行善服務的機會，柳營旭日橙美味又香氣迷人，卻因盛產滯銷十分可惜，扶輪人希望藉此機會能達到拋磚引玉的效果，吸引更多人來品嘗柳營旭日橙的美味，又能兼顧果農的生計。

市府社會局長鄭貴華對於桃園福崧扶輪社長年熱心公益表達高度肯定。圖：江富滿

桃園東北扶輪社社長林明德指出，原先扶輪社所設定的募款目標是60萬元，希望購買1,000箱旭日橙捐贈給社福機構，但在鄭市長號召下，以及扶輪夥伴的熱心響應，總金額加碼至81萬5,000元。

福崧扶輪社社長曾春洽說，在市長及東北社長的熱情推波下，扶輪社多位前社長及社友也在記者會現場宣布加碼至100萬元，採購更多優質旭日橙與社福團體及兒少機構分享。

台南市柳營區農會總幹事陳右欣表示，柳營旭山里柳丁種植面積約200公頃，相較於其他產地的柳丁，旭日橙日照時數多出235個小時，由於日照充分，除了果實甜美，柳橙香氣也特別濃郁，她特別感謝鄭市長及扶輪社大力支持旭日橙，也間接幫助全台所有柳丁農友。