LASKO阿波羅電暖器 時尚輕薄

美國百年經典家電LASKO為了回應廣大消費者的需求，推出外型時尚輕薄，兼具智慧科技的阿波羅循環暖氣流陶瓷電暖器，消費者在家裡的每個角落都可以任意開啟，隨時享受溫暖的環境。

Lasko亞太區總代理樂司科國際表示，阿波羅循環暖氣流陶瓷電暖器時尚流線外觀，機身細緻輕薄，一體成型不占空間，深受大眾喜愛。阿波羅具備LASKO電暖氣獨特的ECO節能智慧溫控設計，一開始以高加熱模式(1350W)運行，室溫加熱至高於設定溫度2度時，暖器會停止出風並重啟，以低加熱模式(750W)運行，若室溫低於設定溫度3度，暖器就恢復高加熱模式，定時功能有1到8小時可以設定，節能環保又省電。控制面板方面採數位控制，且具遠紅外線遙控設計，使用起來超方便。採用交流散熱風扇，效能顯著，且不會有噪音的困擾，靜靜地溫暖著您。

安全是LASKO最在乎的議題，所有的產品都提供了最嚴厲的安全機制。樂司科國際指出，阿波羅具有三大機制守護消費者的安全，第一溫度異常斷電系統，電暖器機體溫度異常升高時會自動斷電，直到回復正常溫度時再重新啟動、第二機身傾倒自動斷電，避免意外發生、第三全機隔熱機身ABS阻燃材質，防止意外著火，安全不會燙傷身體。阿波羅為陶瓷式，本身就是安全的電暖器，加上強大的安全機制，可謂最佳的安全守護者。此外阿波羅通過國家安全標準CNS高等檢驗認證，提供消費者毫無懸念的溫暖。美國百年經典家電LASKO台灣官網https://www.laskoproducts.com.tw/。