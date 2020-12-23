日勝生加賀屋全新推出岩盤浴　輕鬆養身呵護自己

日勝生加賀屋年終推出全新養生之道-「岩盤浴」，目前推出試營運優惠，12月30日以前搭配「一泊二食暖心呵護住房專案」（專案價20,800元＋10％），除了住宿、品嘗早晚餐，還能享受岩盤浴和北投獨有的白、青磺溫泉，讓冬日小旅行更能呵護自己。

日勝生加賀屋推出「岩盤浴」，品味難得的湯療文化，年底前有試營運優惠。圖／業者提供

加賀屋頂級岩盤浴如同「乾式溫泉」，藉由熱石溫度使體溫上升，躺著就能流汗，吸收負離子能量讓肌膚呼吸，具有幫助身心放鬆、促進身體循環的功能，凡是重視健康養身、喜愛泡湯，或是注重旅遊體驗的人，都很適合來體驗。

加賀屋岩盤浴使用珍貴的北投石，設有雙人獨立岩盤浴套房，家人、情侶、朋友都能擁有隱私空間，能安心享受岩盤浴的美好時光。

12月起，日勝生加賀屋推出岩盤浴開幕試營運，提供多種岩盤浴套裝方案。可選擇岩盤浴搭配季節午膳或會席晚餐，體驗岩盤浴以外，還可品嘗料理長精心準備的料理，享有放鬆飽足的一天。另還有岩盤浴加青磺溫泉的套裝行程，一次享受乾、濕溫泉加倍養身。同時，還有「一泊二食暖心呵護」住房專案，住房加贈雙人青磺溫泉（每位原價1,500元），兩天一夜盡享加賀屋精緻早、晚餐及岩盤浴、白磺泉、青磺泉等三重享受。更多岩盤浴優惠可上日勝生加賀屋官網查詢（http://www.kagaya.com.tw/）或來電（02）2891-1238洽詢。