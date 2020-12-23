「DA兒童益生菌」正式在台銷售　受到孩童喜愛

現代人腸道保健意識漸漸抬頭，許多父母為讓自己孩子能維持消化道機能與調整體質，希望能幫助孩子補充益生菌，但市面上益生菌多為錠劑或粉狀且沒味道，讓小朋友興致缺缺。近期美國益生菌軟糖銷售第一品牌「DA兒童益生菌」11月正式於台灣上市，受到孩童熱烈回響。

「DA兒童益生菌」外型吸睛的小熊軟糖造型與天然水果口味，不僅在外觀與口感獲得孩童們的喜愛，強調無添加任何人工色素與香料，讓父母感到相當放心。目前已於網路及各大指定藥局販售中，自12月1日起至12月31日在MOMO平台還祭出首波全館限時85折起優惠活動。

營養師丁巧稜表示，相較美國領導品牌優格，DA兒童益生菌軟糖中的BC30益生菌存活率是他牌的100倍，能遞送更多益生菌至身體最需要之處。若家中孩子易有消化道問題，父母可考慮為孩子補充益生菌，幫助改善腸道菌叢生態，維持腸道機能使排便順暢。

丁巧稜指出，消費者在挑選益生菌時往往會有菌種、菌數越多越好的錯誤迷思，實際上過多菌種可能會競爭或排斥現象，因此益生菌能確實發揮功能最重要。食用DA兒童益生菌軟糖能提升孩童主動食用意願，其BC30芽孢乳酸菌為美國獨創專利益生菌，具有保護性外殼，能通過胃酸環境，幫助安全抵達腸道。3歲以上兒童和成人每日食用1至2次，每次2粒，可幫助維持整體和消化道健康。

丁巧稜提醒民眾，現代人常因飲食攝取過多油炸、精製類食物以及加工食品、熬夜作息不正常、壓力大等因素消耗腸道好菌，除可補充益生菌改善體質外，也要攝取益生菌食物「益菌生」，如全榖雜糧類、豆類及其製品、蔬果，可提供適合益生菌良好生存環境與營養來源，並充分發揮作用。