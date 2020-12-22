搶進50億年菜商機 萊爾富「幸福年菜」預購熱烈開跑

台灣年菜市場產值推估約50億元，今年又受新冠肺炎疫情影響，許多企業取消尾牙/春酒活動，預估整體年菜市場將可望上揚。萊爾富搶攻年菜商機，推出「幸福年菜 牛萊運轉」預購專刊，即日起消費者可至全台門市索取專刊進行預購。萊爾富今年結合傳統與創新，除了傳統經典年菜外，引進多項異國佳餚，還針對素食族群，貼心推出8道美味蔬食年菜，要滿足各族群饕客味蕾。

萊爾富精選逾百道年菜祭出優惠，Hi-Life VIP APP會員購買指定年菜獨享兩件95折、三件92折優惠，還有機會使用100 Hi點刮中市價999元的「大甲王記牛萊運轉年菜組」乙組(共10名)；民眾只要刷聯邦、中信信用卡購買指定年菜可享95折優惠，於萊購物平台購買指定年菜圍爐組合，下殺83折起。

精選逾百道年菜 小家庭輕鬆享美味

2020年新冠肺炎肆虐全球，因此針對許多民眾是充滿傷痛、變動折騰的一年，因此農曆春節與親友團圓圍爐的時光，更顯彌足珍貴。萊爾富推出「幸福年菜 牛萊運轉」預購專刊，精選逾百道年菜，包含「佛跳牆」、「萬年餘糧」、「山海味」、「豬事吉祥」、「起家菜餚」、「經典手路」、「圍爐湯品」、「家常料理」、「鍋邊好料」、「生鮮肉品」、「蔬食料理」和「圍爐組合」等12大類，讓消費者可輕鬆找到需求品項。

萊爾富今年仍續推往年最熱銷以平價與奢華取勝的海味街烏參佛跳牆，嚴選烏參、豬腳、排骨等十餘種珍貴食材與獨家台式高湯，高CP值；圍爐湯品則推薦曾獲超商年菜評選常勝軍的「狀元漢方食養炖湯」，今年將份量調整為1,000公克小包裝，小家庭也能輕鬆享受經典美味。

俗話說「吃雞起家」，因此過年吃雞有祈願來年家運興盛昌隆的吉祥寓意。萊爾富今年也續推備受好評「狀元油飯煙燻太子雞」，嚴選優良全雞以獨家配方秘製煮熟後，再採用煙燻將甘蔗香氣與雞肉香甜完整保留；而「經典手路」推出的台全牧場萬巒豬腳，令人吮指回味。

今年續推備受好評「狀元油飯煙燻太子雞」。圖／萊爾富提供

異國年菜端上桌 創新風味點亮團圓餐桌

萊爾富今年將異國年菜端上桌，推出亞緻餐飲麗緻油封鴨腿，以法式手法將鴨肉浸置油脂中，肉質鮮嫩柔軟且入口即化，帶來傳統法式風情；另外巴伐利亞脆皮德國豬腳以德式手法烹煮，也是令人難以忘懷的好滋味。

萊爾富首度引進源自上海菜系「初芯初蒔荷香紅藜滬式菜飯」，將紅藜、糯米炒熟加入當季精選蔬菜拌煮，再用荷葉包裹蒸熟，口感清甜。還有改良自傳統港式盆菜的三毛好食集海陸珍鮮聚煲盆，精選豬小排、烤鴨、海參、花膠等，高檔豐富海陸食材，呈現出豐收吉祥寓意。

萊爾富蔬食年菜增5成 素食圍爐更豐富

台灣素食人口逾300萬人，佔總人口13％，是世界素食人口比例第二多的國家。今年萊爾富為素食族精選8支蔬食年菜，且首次攜手2家具口碑蔬食餐廳蒔蘿香草、寬心園，共同推出各式規格商品，讓吃素民眾圍爐時有更多美味選擇。

為滿足不同家庭人數需求，萊爾富推出多樣組合年菜，如小家庭可挑選三菜一湯鬍鬚張幸福滿意年菜組，或飽足感十足的復興空廚年菜套餐，還有象徵吉祥寓意濃厚巨廚甄事如意年菜套組，以及大甲王記牛萊運轉好套餐，每組套餐都包含四道精選美食。另外大家庭則可參考冰冰好料理年菜組合或三毛好食集牛年一路發好運年菜組，也能輕鬆搞定全家人的胃。

《幸福年菜 牛來運轉》販售蒔蘿香草蔬食佛跳牆。圖／萊爾富提供

會員年終慶推出「刮年菜刮希望」 指定銀行信用卡購買指定年菜享優惠

萊爾富幸福年菜自即日起至110年2月2日前開放預購，精選逾百道年菜也祭出優惠，只要是Hi-Life VIP APP會員，購買指定年菜獨享兩件95折、三件92折優惠；另外會員年終慶亦祭出「刮年菜刮希望」活動，自即日起至110年1月5日前，於Hi-Life VIP APP內的「萊玩遊戲」頁面，使用100 Hi點，就能玩刮刮樂試手氣博年菜，就有機會將最大獎市值999元的大甲王記牛萊運轉年菜乙組帶回家，還有多項年菜、商品與異業合作等超值優惠好禮獎不完。另外，不限會員可持聯邦、中信信用卡，到全台門市購買指定年菜，可享95折優惠。

萊爾富虛實整合萊購物平台，提供消費者可透過Hi-Life VIP APP中萊購物頁面訂購指定年菜圍爐組合，下殺83折起，以不到千元的價格，就能將佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕、陳年紹興醉蝦和雙寶全雞四道精選年菜帶回家，多項高CP值指定年菜陪伴民眾過好年。詳情請查詢：https://www.hilife.com.tw/hilife_edm.aspx?sid=300