JOHNNIE WALKER熱情贊助 aMEI UTOPIA EAST跨年演唱會 【雪莉炸彈】迎接2021最美烏托邦

全球知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER熱情宣布贊助aMEI UTOPIA EAST台東跨年演唱會，將於歲末之際把最潮、最甜順的「雪莉炸彈」帶到aMEI最美麗的故鄉，跟著千萬歌迷一起high翻跨年夜。本次演唱會除了集結aMEI過去四大巡演精華，也比照國際音樂節規模，規劃三大市集 ; JOHNNIE WALKER最吸睛的時尚潮流戶外吧台與霓虹裝置拍照打卡區，也將現身於「烏托邦市集」，免費提供粉絲們威士忌冷熱飲。無論是3點開跑的DJ秀、後續輪番開唱的歌手、或是帶領粉絲們high唱至2021的阿妹演唱會，現場分分秒秒都將有馥郁香甜的「雪莉炸彈」陪伴大家。

JOHNNIE WALKER將熱情贊助 aMEI UTOPIA 演唱會最吸睛的時尚潮流戶外吧台與霓虹裝置拍照快閃店。圖／業者提供

主辦單位表示，JOHNNIE WALKER將於戶外吧台提供兩款特調「甜蜜炸彈」以及「甜蜜炸彈冬季限定版」。「甜蜜炸彈」特調，以完美比例將冬瓜茶元素注入雪莉桶風味威士忌，經典呈現過桶後的香甜風味以及蘊含於尾韻的巧克力醇厚口感；「甜蜜炸彈冬季限定版」則是為此跨年演唱會貼心打造的限定熱飲，特將經典台灣古早味桂圓紅棗茶加入雪莉桶風味威士忌，讓粉絲們在寒風凜凜的倒數時刻，還是能感受到JOHNNIE WALKER帶來的最暖心陪伴。兩款限定版特調皆於現場開放排隊免費試飲，冷熱任選，送完為止。

JOHNNIE WALKER將於aMEI UTOPIA 演唱會戶外吧台提供「甜蜜炸彈」以及「甜蜜炸彈冬季限定版」兩款特調。圖／業者提供

今年搶先全球在台上市的JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」，選用熟成逾12年的威士忌，精心調和出更鮮明的雪莉個性；熟成於雪莉酒桶中的威士忌原酒賦予威士忌蜜餞、無花果、可可、咖啡等風味，與順、甜味覺體驗，香甜餘韻即在鼻息間瀰漫，在口中達成完美平衡，使人沉溺而不膩，進化成浸透感官的全新享受。

JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」熱潮全台延燒，鮮明的雪莉個性，完美平衡的口感，迷人的深琥珀色酒液，令人傾心，是今年跨年不可或缺的威士忌體驗。圖／業者提供

除了台東，JOHNNIE WALKER也將在全台各角落陪您歡度新年! 【雪莉炸彈Run Bar活動】特別精選全台灣20家在地特色酒吧，熱血開跑，從南到北串聯共十個城市，以「甜順FUN玩雪莉炸彈」為概念，創造20款風味迥然不同的雪莉炸彈特色調酒，讓您能近距離感受最甜順風味的威士忌熱潮。跟著JOHNNIE WALKER一起Run Bar，品飲雪莉炸彈調酒即能得到雪莉炸彈刮刮卡一張，並有機會獲得aMEI UTOPIA EAST 演唱會VIP限定席入場手環。今年年末最潮、最fun的品飲活動，等大家來體驗。

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