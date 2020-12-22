威士忌之王 皇家禮炮「皇家神獸獅王公杯」撼世登場

為增添新年時尚風範新氣象，並秉持對英國皇室一貫敬意，「皇家禮炮」以其悠久的代表性紋章「英格蘭雄獅」，琢磨打造品味卓絕並精鑲琉璃獅頭的「皇家神獸獅王公杯」霸氣揭開新年序幕。即日起凡選購「皇家禮炮23年威士忌」或「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」任兩瓶，便有機會收藏「皇家神獸獅王公杯」一只，悉心感受皇家禮炮以極致工藝詮釋皇室輝煌典範，並透過產自於大地的琥珀色頂級威士忌酒液，在新年之初感受無比的自信與勇氣。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，「皇家神獸」起源於1953 年英國女王登基，除了代表 21 響至高軍禮的威士忌之王「皇家禮炮」外，另有一項雕琢出非凡故事的加冕之禮即是「皇家神獸」。遠自1066年威廉一世於英格蘭稱王建立起諾曼王朝開始，勇猛的獅雄即以萬獸之王的至尊風範，成為日後英國王室世代沿用，代表英格蘭最高權力的象徵。到了1953 年，英國女王伊莉莎白二世登基時，雕塑家 James Woodford也受委託以歷代英王徽記的十隻皇家神獸為靈感，雕琢出意義非凡的加冕之禮「皇家神獸」塑像。這十隻象徵著英格蘭皇室支持者的神獸，以氣勢磅礡之姿於西敏寺加冕典禮現場守護著英國女王；其中，名列十大皇家神獸之首的「英格蘭雄獅」，不僅代表英國女王所承繼的王室血脈與皇家精神，同時也是「威士忌之王」皇家禮炮最為世人所知的品牌象徵。皇家禮炮「皇家神獸獅王公杯」雕琢絕美威士忌工藝，昔日以英格蘭雄獅，禮讚英國女王伊莉莎白二世登基如今推出「獅王公杯」謹讚台灣，精釀琉璃獅頭，共享精彩榮耀。

「皇家神獸獅王公杯」正如同皇家禮炮本身所追求的極致製酒工藝，杯口金漆縈繞，蟄伏在杯底的立體獅王肖像以琉璃打造，獅頭上栩栩如生的肌理與鬃毛精琢入神，充分演繹了獅王的威嚴和霸氣，彰顯那天生不被馴服的王者氣質。圖／業者提供

象徵英國皇室至高地位的英格蘭雄獅意象，以台灣傲人的頂級手工琉璃藝術打造的「皇家神獸獅王公杯」；每一只均採用嚴密工法，先分段炙燒至 850 度高溫，經過長達72小時的漫長冷萃後，再經由職人精細研磨、拋光等繁複手續所成，正如同皇家禮炮本身所追求的極致製酒工藝，威士忌之王自焰火淬煉而生。「皇家神獸獅王公杯」杯口金漆縈繞，恰似光采奪目、如燃燒烈燄般的明亮火彩，藉由金黃酒液的穿針引線，勾勒出一派尊貴不凡的王者氣勢；蟄伏在杯底的立體獅王肖像以琉璃打造，獅頭上栩栩如生的肌理與鬃毛精琢入神，尊貴大器亦具時尚風範，既充分演繹了獅王的威嚴和霸氣，更在在彰顯那天生不被馴服的王者氣質。

全球唯一台灣限定的「皇家禮炮經典23年調和威士忌」，2020年以98的超高分榮獲IWSC國際烈酒競賽特金獎(Outstanding Gold)，融入台灣專屬的東方美人茶香，並蘊含熱帶水果如龍眼、鳳梨、芒果和香蕉果香等，調和出完美兼具東方典雅底蘊與西方豐厚圓潤之美的稀世酩飲。建議售價：NT$ 3,980。圖／業者提供

猶如皇家精神對家族與子民堅定無懼的承諾與守護，充滿力量與勇氣的皇室象徵獅王也具備同樣的卓越特質，以獅王為首、引領眾獅群聚而生，共創共享共好；皇家禮炮也以此點出發，希冀「皇家神獸獅王公杯」能引領品味人士共享頂級威士忌醇酒，讓皇家禮炮不僅能作為大家早習已為常的節慶或紀念日之慶賀，更能在每個日常歡聚時刻和所有重要親人與知己好友共享輝煌的耀眼信物，一同舉杯歡慶榮耀，向彼此的極致成就喝彩。

「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，甫上市一年多即席捲業界最大規模之稱的ISC國際烈酒競賽金獎，及贏得WWA世界威士忌大賽最佳純麥威士忌，並於今年再創高峰榮獲ISC 國際烈酒競雙金獎的殊榮。採用橫跨蘇格蘭五大產區，超過21種陳年21年以上珍貴的單一麥芽威士忌調製而成，成就更奢華口感，從容舉杯盡享歷經時間粹鍊的絕世風味。建議售價：NT$ 3,380。圖／業者提供

即日起凡選購「皇家禮炮23年」或「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」任兩瓶，並於指定合作通路中完成交易後，掃描店家所提供之活動QR code填寫配送資訊，即可擁有限量打造的「皇家神獸獅王公杯」乙只，每位消費者僅限兌換一組，數量極為有限，敬請把握機會收藏，建議於購買前致電向店家確認，或參考皇家禮炮官方網站：https://www.royal-salute.com.tw/

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