Volvo Retail Experience 凱銳新莊旗艦店正式開幕

斥資五億打造頂級尊榮北歐奢華空間

國際富豪汽車自 2016 年導入 「VRE」(Volvo Retail Experience) 概念，以源自北歐斯堪地那維亞的簡約美學與舒適居家氛圍，提供輕鬆自在的賞車體驗。今日，座落於新莊中正路上全新 VRE 據點── VOLVO 凱銳新莊旗艦店正式開幕營運，斥資五億，以符合原廠 VRE 5.0 規格打造，集新車展示、售服保修與中古車等一站式服務，即日起為新北地區廣大消費者，提供 VOLVO 獨有的豪華尊榮服務。



VOLVO 凱銳汽車新莊旗艦店特別邀請多位貴賓蒞臨剪彩，包含(畫面由左至右依序)新北市工商發展投資策進會總幹事許炳崑、新北市政府秘書長林佑賢、國際富豪汽車總裁陳立哲、凱銳汽車董事長林傳凱、新北市議會議長蔣根煌、新北市議會副議長陳鴻源、新美齊集團董事長林傳捷等到場慶賀。圖／業者提供

VOLVO 凱銳新莊旗艦店總計 5 層樓、總樓地板面積超過 3,000 坪，擁有 6.4 米超挑高遼闊空間。一樓維修接待區，配置 13 個原廠標準工作位及一座全功能輪胎更換、平衡與定位的工作站。每個工位配置最新一代全電腦控制的機油加油槍，搭配新型 7 合 1 捲盤組，整合機油槍、電源、水源、高壓空氣等必要工具，提升工作效率之餘更能大量減少備品瓶罐；透過新一代滑軌式廢氣排放系統，可有效控制室內維修廠區的空氣品質；全功能輪胎工作站採用全台少見的 HUNTER ELITE 3D 四輪定位機、HUNTER TCRH 全自動拆胎機與 HUNTER RFE 道路模擬平衡機，提供精準、精緻、高效的輪胎拆換及定位服務。戶外另有 2 座配置 24 顆低溫鍍膜紅外線烤燈的美容中心與洗車專區，讓 VOLVO 車主每一次回廠都能感受到最無微不至的售服旅程。



VOLVO 凱銳新莊旗艦店正式開幕營運，斥資五億，以符合原廠 VRE 5.0 規格打造，集新車展示、售服保修與中古車等一站式服務，即日起為新北地區廣大消費者，提供 VOLVO 獨有的豪華尊榮服務。圖／業者提供

VOLVO 凱銳新莊旗艦店總計 5 層樓、總樓地板面積超過 3,000 坪，擁有 6.4 米超挑高遼闊空間可同時呈現 10 台車款，以源自北歐斯堪地那維亞的簡約美學與舒適居家氛圍，提供輕鬆自在的賞車體驗。圖／業者提供

三樓為新車展示及客休區，空間視覺重點的客休區設於大片落地窗邊，流線造型的餐飲吧檯供應不同風味的手沖咖啡、熱茶及精緻茶點；環繞三樓各處的 8 間獨立 VIP 商談室是消費者與車主最隱私的洽談空間。圖／業者提供

三樓為新車展示及客休區，挑高 6.4 米的展示大廳可同時呈現 10 台車款，空間視覺重點的客休區設於大片落地窗邊，流線造型的餐飲吧檯供應不同風味的手沖咖啡、熱茶及精緻茶點；環繞三樓各處的 8 間獨立 VIP 商談室是消費者與車主最隱私的洽談空間，一旁設有兒童遊戲區、精品展示區，洽談之餘也不需擔心陪同前來的家人無處可去；大廳盡頭設有三間獨立氣派的交車室，若隱若現的透黑玻璃讓每一位新車主在拉開滑門的瞬間，都能擁有拆開禮物的期待感。值得一提的空間巧思莫過於客休區的獨立休息區，仿造飛機頭等艙的私人空間感，擺放單人使用的北歐單椅茶几，為每一位需要專心辦公或休息的車主營造安全感；一切從「人」出發，提供賓至如歸的精緻體驗。



空間巧思獨具的客休獨立休息區，仿造飛機頭等艙的私人空間感，擺放單人使用的北歐單椅茶几，為每一位需要專心辦公或休息的車主營造安全感；一切從「人」出發，提供賓至如歸的精緻體驗。圖／業者提供

三樓新車展示及客休區設有兒童遊戲區、精品展示區，洽談之餘也不需擔心陪同前來的家人無處可去。圖／業者提供

四樓中古車展示中心與鈑金烤漆區比照三樓新車展示空間，同樣有著挑高空間與大片落地窗，在充滿陽光的空間裡可一次展示 7 部 VOLVO 車款。隔著一道牆就是讓每部車重生的鈑烤區，除設有車身鈑金手術台外，三座符合瑞典原廠規範的研磨工位同步採用節能、低噪音、變頻控制的進排氣流過濾粉塵，更斥資近 1,600 萬設置兩座義大利進口 BLOWTHERM 變頻無塵式水性漆烤漆爐，全程電腦控溫可有效提升烘烤效能，其智能管理系統可降低 20% 燃料消耗，同時採用活性碳過濾系統降低有害氣體排放，真正落實友善環境精神。 此外，VOLVO 凱銳汽車配合政府再生能源政策，於頂樓加設太陽能發電系統，總數達 536 片光電板，能年產 18 萬度電，足可供應 55 個家庭一年的用電量，同時採用低耗能的 LED 光源、感應式啟閉等綠能設計，獲得政府綠建築標章肯定，具體減少溫室效應降低地球暖化衝擊，與 VOLVO 一齊對地球節能減碳盡一份心力。全新凱銳新莊旗艦店座落於新北市新莊區中正路 58 號，歡迎所有喜愛 VOLVO 車款的消費者親臨鑑賞，感受最頂級的北歐奢華空間！





四樓中古車展示中心與鈑金烤漆區比照三樓新車展示空間，同樣有著挑高空間與大片落地窗，在充滿陽光的空間裡可一次展示 7 部 VOLVO 車款。圖／業者提供

戶外另有 2 座配置 24 顆低溫鍍膜紅外線烤燈的美容中心與洗車專區，讓 VOLVO 車主每一次回廠都能感受到最無微不至的售服旅程。圖／業者提供

斥資近 1,600 萬設置兩座義大利進口 BLOWTHERM 變頻無塵式水性漆烤漆爐與專業調漆中心，全程電腦控溫可有效提升烘烤效能，其智能管理系統可降低 20% 燃料消耗，同時採用活性碳過濾系統降低有害氣體排放，真正落實友善環境精神。圖／業者提供