聖誕跨年來北投感受森林系法餐饗宴　北投麗禧歐陸餐廳推新菜搶市

聖誕跨年想好去哪吃大餐了嗎？也許今年不用塞在市區人擠人，到距台北不遠的北投來體驗遠離喧囂的愜意感受，還能眺望山林、品嘗法式精緻饗宴感覺更是暢快！北投麗禧溫泉酒店的歐陸餐廳推出「聖誕跨年套餐」，主廚端出「澳洲AA7+和牛上蓋」與「岩燒龍蝦」等兩種主菜選擇，售價2,680元+10％，這也是主廚冬季新菜色的搶先體驗。

聖誕跨年想好去哪吃大餐了嗎？不用塞在市區人擠人，到北投來體驗遠離喧囂的愜意感受，眺望山林、品嘗法式精緻饗宴感覺更暢快！圖／北投麗禧歐陸餐廳提供

北投麗禧的「聖誕跨年套餐」供應12月24日及12月31日等兩天晚餐，嚴選鴨肝、鑽石貝及鮑魚等頂級食材，以台灣酒作為烹調主軸，打造具台灣特色的法式經典料理精髓。其中的開胃菜-「油封鴨肝」，嚴選加拿大鴨肝，口感香濃馥郁，配上紅蔥、洛神花醬汁，層次分明的滋味揭開套餐序曲；再搭配熬煮多時，口感滑順清甜的「海鮮澄清湯」，與鹹甜口感的烏魚子玉米布蕾完美搭配，一口品嘗既鮮又美的鑽石貝，一次搞定味蕾！

熱前菜則取法中式的「上湯」元素，融合法式澄清湯的概念，將雞清湯反覆淬取淨化出最精華的「淬雞精」，淋上肉質彈牙的鮑魚，配上黑喇叭菇與主廚特製的蒔蘿黑蒜頭麵皮，口感不但彈牙而且脆口，風味與層次更臻上層。

這次的「聖誕跨年套餐」主菜可2選1，可選用牛肉精華部位、油脂分布完美且肉質鮮嫩的「澳洲AA7+和牛上蓋」；也可選擇「岩燒龍蝦」，以鑄鐵鍋裝盛肉質彈牙的波士頓龍蝦，底部鋪滿加熱的火山石與鵝卵石，再放置些許新鮮香草，一上桌就是微微香草香氣，輕易喚醒每位饕客的味蕾。最後再以應景的特製甜點-「聖誕老人」，白巧克力製作的聖誕老人，如同聖誕禮物般層層包覆著鹽之花榛果醬、牛肝菌巧克力慕斯及栗子蒙布朗，吃起來每一口都是驚喜，正好為聖誕或跨年畫下完美句點。

北投麗禧酒店的歐陸餐廳推出冬季新菜，「紐西蘭羊排」是其中一款主菜選擇。圖／北投麗禧提供

這次除了「聖誕跨年套餐」搶先發表冬季新菜色，歐陸餐廳的冬季新菜單將於12月25日起正式推出，另有全新主菜：「紐西蘭羊排」、「海魚明蝦」等套餐可選擇，每套售價1,880元＋10％。北投麗禧餐飲訂位（02）2898-8888。

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