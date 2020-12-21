迎接尾牙季　涓豆腐、銅盤、姜滿堂三大品牌推出「迷你尾牙Party Time」優惠活動

農曆春節將屆，一年一度的尾牙季盛大登場！豆府餐飲集團旗下涓豆腐、銅盤、姜滿堂三大品牌齊推「迷你尾牙Party Time」，自12月17日起凡5人同行即贈韓國啤酒一瓶，10人同行贈韓國啤酒2瓶，還有機會抽獎喔！

吃尾牙氣氛最重要，光吃美食不夠看，抽獎活動才是整場焦點。為回饋消費者長期支持，涓豆腐、銅盤、姜滿堂祭出「當日用餐5折券」來抽獎，讓得獎者威風一下，成為尾牙當晚老闆心中最想巴結的同仁！尾牙聚餐只要提早3日預約，到店出示公司名片及識別證，10人同行再加碼抽抽樂活動，人人可抽、張張有獎，為新的一年帶來熱力十足的歡愉氣氛。

10人同行一人免費 再加碼贈韓國啤酒2瓶

吃到飽是許多企業尾牙餐廳首選，可貼近新世代喜愛多樣式的飲食習慣，多元豐富料理可滿足上班族對美食的不同喜好和需求。

「銅盤」吃到飽自12月17日起推出5人尾牙聚餐即贈送韓國啤酒一瓶，且加碼推出更狂的「10人同行一人免費，再送韓國啤酒兩瓶」專案，10人尾牙只要3591元，除可享用銅盤烤肉吃到飽、辣湯年糕、韓式炸醬麵、人蔘雞粥等經典韓食料理，還有顧客最愛的部隊鍋、7種風味肉山無限自助、甚至還媲美飯店現點現做服務，如海鮮煎餅、石鍋拌飯、韓味炸雞翅、韓國炒冬粉等四大經典的韓式料理，飯後再DIY品嘗一支專屬的黑糖霜淇淋，享受高CP值服務！

銅盤提供現點現做石鍋拌飯。圖／豆府餐飲集團提供

「姜滿堂」韓式〝夯〞肉小尾牙 4人全牛大餐只要3299元

豆府餐飲集團建議無肉不歡的朋友，歡迎到「姜滿堂」舉辦韓國直火燒肉尾牙趴。為迎接新的一年到來，姜滿堂推出「牛」年為主題「韓味牛拼盤四人組合餐」，一次享受不同風味8款精華部位的全牛大餐，包含骨牛小排、嫩肩里肌牛、蔥鹽牛舌、牛肋條、菲力牛，還有特級骰子牛、鮮嫩牛五花、牛橫膈膜，還可任選兩道經典韓國料理與4杯飲品，只要3,299元就能享受鮮嫩牛肉在炙燒後油潤、入口即化的鮮甜味。五人同行到姜滿堂舉辦尾牙趴，還當場贈送韓國啤酒一瓶，大口吃肉免費喝酒一次雙滿足。

台灣最大韓式料理連鎖餐廳集團豆府公司旗下五大韓式料理品牌─涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂與越南料理品牌─飛機河粉。該集團承襲正宗韓式、越南料理精髓與道地烹調手法，製成一道道美味可口的經典料理，深受廣大消費者喜愛！請查詢品牌門市據點：http://www.tofuglobal.com/tw/AllStore.html