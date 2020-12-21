高雄福華歲末年終推住房回饋及聖誕市集搶商機

歲末年終，聖誕跨年活動大拚場！各家飯店除了推出聖誕大餐，也祭出許多活動或住房優惠，搶攻年末節慶商機。高雄福華大飯店今年聖誕跨年也是活動連發，目前跨年假期已有9成左右住房率，特別規畫12月20至30日推出「歲末犒賞小旅行」住房專案，2人以上可成行，超殺優惠每人每晚只要999元就能入住豪華客房，含翌日自助早餐，且每加一人都只需要999元含早餐，平均每人不到千元即可。該專案於12月26日（週六）每房需另加600元。

除了超值住房優惠，高雄福華於12月24、25日也推出聖誕市集，結合飯店的Hovii Cafe胖卡餐車及福華名品Homia超市，於現場銷售各式節慶伴手禮與餐飲，並與高雄知名主題市集「雄店」合作，邀請高雄在地藝術工藝家及特色三輪車甜品做快閃活動，於12月24、25日下午4時至晚上9時，在飯店1樓的幸福迴廊舉行「福華聖誕市集」，期間只要飯店的房客，或是在Hovii Café、麗香苑、Smile One涮涮鍋等餐飲消費滿額，都能獲得市集抵用券，抵用券送完為止。

知名免稅店昇恆昌也將於12月24日至26日、上午11時30分至晚上9時30分，在高雄福華名品3樓舉行限時特賣活動，推出進口巧克力、3C、玩具、土特產、美妝保養品及各大精品，還有多項獨家超值特惠組合。讓想出國又無法出國的消費者，也享有偽出國-買免稅商品的機會。可洽詢高雄福華訂房（07）230-7799。