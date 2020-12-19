鎖定春節龐大商機　萊爾富推出「開運福袋」與「發財卡」同步搶先開賣

迎接2021年2月農曆新年，搶進春節龐大商機，萊爾富推出年度節慶重頭戲「開運福袋」與「發財卡」，以討喜的紅色、牛年和煙火意象為設計發想，營造農曆年節熱鬧氛圍。即日起至110年3月9日止，民眾可至全台門市購買任一款「開運福袋」或「發財卡」，通通只要168元，還有機會抽中頭獎名車喔。

萊爾富今年推出「開運福袋」已邁入第4年、「發財卡」第2年，為延續2019年「開運福袋」與「招財紅包」2款不同包裝形式，今年獎項主軸以時下質感精品、時尚3C、家電與實用商品為主，並祭出高達逾百萬個獎項，提供給消費者多元、新鮮有趣福袋玩法，讓民眾新春搶購福袋討吉利，博好運。

今年「開運福袋」和「發財卡」均內含1張刮刮卡且享有三重中獎機會，第一重「即刮即中」包含頭獎至十二獎、現金獎、商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值大獎。頭獎推出Mazda 2汽車乙台，為了延續買氣，萊爾富不惜下重本宣布活動結束前，均享抽名車博大獎的機會，推出第二重「序號抽獎」祭出BMW 218i M Sport名車乙台，讓購買「開運福袋」或「發財卡」消費者，都有機會成為百萬名車得主。

萊爾富「開運福袋」售價168元，全台限量21萬包，每包福袋內含5個品項和刮刮卡乙張，刮刮卡頭獎送名車超吸睛。圖／萊爾富提供

萊爾富指出，今年購買「發財卡」消費者，還可加碼抽現金10萬元，共3名；第三重「會員遊戲獎」推出高達7成中獎率，提供近百萬元的Hi點線上刮，民眾可享有「開運福袋」和「發財卡」內的獎項，最高還可獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)的驚喜。

萊爾富推出限量「開運福袋」 國道服務區、遊憩區、廠房區門市成熱點

萊爾富表示，去年限量發行33萬包福袋全數完售，以國道服務區、遊憩區和廠房區的門市最熱銷，顯見民眾對於購買「開運福袋」不僅能滿足出遊或工作時零嘴享受，還能博好運。

今年萊爾富的「開運福袋」(售價168元)，全台祭出限量21萬包，每包福袋內含5個品項，包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品與實用的日用品和刮刮卡乙張，每張刮刮卡享有三次中獎機會，第一重「即刮即中」包含頭獎至十二獎、現金獎、商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值大獎，頭獎Mazda 2汽車、二獎路易威登LV硬殼包、三獎卡地亞白金鑽石項鍊，還有多款實用熱銷3C商品，如iPhone12 Pro手機、精品名牌包等。另外還提供30名現金1萬元的立即獎，共70,776名，數量有限，隨機發放，送完為止。

萊爾富推出「發財卡」 與「開運福袋」同享超值大獎驚喜

萊爾富為提供顧客更便利的需求，繼去年首度推出福袋全新玩法，以不同包裝形式的「招財紅包」呈現，但仍與「開運福袋」同享超值大獎驚喜，商品組合超過800種，獎品內容更為多元化，受到辦公大樓與辦公區、交通轉運站和商業、住宅區消費者青睞。

萊爾富改變包裝形式推出「發財卡」方便買、分批兌換，與「開運福袋」同享超值大獎驚喜。圖／萊爾富提供

萊爾富今年也延續推出不同包裝形式，同享超值大獎的理念，以發行售價168元「發財卡」全新亮相，全台限量34萬張，內含刮刮卡享有三重中獎機會。特別在門市顯眼位置，加強陳列與懸掛「發財卡」顯眼的文宣，讓購買「開運福袋」和「發財卡」的消費者，能一次購足，享受快速、便利輕鬆選。

「 開運福袋」與「發財卡」異業結盟 獎品內容多元豐富

萊爾富「開運福袋」與「發財卡」攜手Mr.BROWN Café、哈根達斯和博客為福袋獎項的贊助商，並與神腦國際、肯德基和必勝客推出異業優惠，透過異業結盟能讓「開運福袋」與「發財卡」更暢銷。萊爾富預估因疫情影響導致民眾無法出國，內需消費將更勝往年市場，福袋買氣會更旺，有助帶動門市業績成長超過2成。詳情請查詢官網：https://www.hilife.com.tw/event/luckybag/