超越常規的歷史創造嶄新的未來全新「班瑞克單一麥芽威士忌」系列酒款 磅礡上市

以經典、泥煤、三次蒸餾風格威士忌與使用來自世界各地的多種木桶陳年與換桶的巧妙工藝而聞名的「班瑞克酒廠」日前宣佈推出新的多款獨特風味的單一麥芽威士忌酒款，新的系列酒款為首席調酒師Rachel Barrie博士與其團隊的精心之作。展現班瑞克豐富濃郁香氣的多元性及多種變化，全面提升威士忌特色風韻。酒廠的創意傳承也展現在新的包裝中。

「班瑞克 10 年單一麥芽威士忌」（左起）三種不同桶型熟成（波本桶、雪莉桶及新桶）酒精濃度：43%，建議售價：$1,080。「班瑞克煙燻 10 年單一麥芽威士忌」（波本桶、牙買加蘭姆酒桶及新桶）熟成，酒精濃度46%，建議售價：$1,200。「班瑞克 12 年單一麥芽威士忌」於（雪莉桶、波本桶、波特桶）熟成酒，精濃度：46%，建議售價：$1,240。「班瑞克煙燻 12 年單一麥芽威士忌」（波本桶、雪莉桶、瑪薩拉桶）熟成，酒精濃度：46%，建議售價：$1,380。圖／業者提供

「班瑞克酒廠」位於蘇格蘭北斯佩賽區的Old Riach 農場險峻美景勝地，並使用位於酒廠地下深處富含礦物質的水釀造威士忌，長期以來始終堅持獨特的製酒工藝，釀造出魅力十足、獨特的斯佩賽單一麥芽蘇格蘭威士忌。班瑞克首席調酒師Rachel Barrie博士也得以探索單一麥芽威士忌的各種風味，打造出斯佩賽區口感最豐郁、多層次的威士忌。

「班瑞克 21 年單一麥芽威士忌」使用四種不同桶型熟成：波本桶、雪莉桶、新桶及紅酒桶，酒精濃46%，建議售價：$4,400。圖／業者提供

班瑞克首席調酒師Rachel Barrie博士表示，此次新系列酒款完美地結合班瑞克核心傳統與創新，靈感源自於1994年裝瓶的經典10年酒款，充滿豐富濃郁的香氣及高雅、圓潤口感，此新系列酒款重新展現1898年班瑞克的原創，透過威士忌蒸餾風格及獨特的陳年與換桶，在21世紀重返經典。而新包裝靈感來源則是二十多年前推出的首款班瑞克單一麥芽威士忌，而此包裝顏色則是發想自酒廠所在位置的斯佩賽地區的自然環境。新的班瑞克系列威士忌來自於豐富的經驗與傳統工藝，適合喜歡敞開胸懷接受各種新可能性的人士。邀請所有威士忌愛好者與我一起踏上此創意之旅，一起探索單一麥芽威士忌的奧義。

「班瑞克 25年單一麥芽威士忌」使用四種不同桶型熟成：：波本桶、雪莉桶、新桶、馬德拉葡萄酒桶，酒精濃度46%，建議售價：$10,200。圖／業者提供

Rachel Barrie博士說明，在新的經典10年酒款中，可以啜飲到更豐富的濃郁香氣及圓潤麥芽特色，而The Twelve 層次鮮明的馥郁香氣在舌尖上迸出12年威士忌的熟成巔峰。新的煙燻10年和煙燻12年酒款探索出班瑞克的香甜煙燻味，創新地結合蘭姆酒桶、處女酒桶、馬薩拉桶與傳統的波本桶和雪莉桶風味。除了班瑞克的經典10年之外，全新班瑞克12年也將展現馥郁雪莉口感，並與波特桶與波本桶所交織而成的圓潤濃郁。班瑞克煙燻10年和煙燻12年酒款，則具有酒廠煙燻季節時蒸餾出的不凡香甜風韻，並陳年於訂製橡木桶中，呈現各自獨特風味，締造班瑞克經典香甜煙燻風格。班瑞克21年、25年和30年系列等極致稀有的酒款歷經數十年熟成，則適合品酩人士細細品味。每個酒款選用各種獨特的橡木桶熟成，並交織層次分明、醇厚的煙燻味。

「班瑞克 30 年單一麥芽威士忌」使用四種不同桶型熟成：波本桶、雪莉桶、新桶及波特桶，酒精濃度46%， 建議售價：$20,800。圖／業者提供

另外，身為斯佩賽區僅存二間仍使用傳統地板發麥的酒廠之一，班瑞克也將推出限量酒款「Malting Season」向此悠久工藝致敬。班瑞克的季節性泥煤風格也將展現於「Smoke Season」酒款中，讓威士忌愛好者可以盡情探索班瑞克各種不同酒桶風格與濃郁果香煙燻風味。此外，自酒廠創立120年來，班瑞克也即將對外揭幕第一個正式的遊客中心，讓來自世界各地的訪客可以前來探究位於斯佩賽區的威士忌寶庫。

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