引領品酩者尋找屬於自己的福爾摩沙佳釀 「Glenfarclas格蘭花格單桶原酒-福爾摩沙精選」限量上市

始終堅持家族獨立經營，成立於1836年的Glenfarclas格蘭花格酒廠，造就雪莉工藝六代祖傳的核心精神。在第五代傳人John Grant造訪台灣後，感受到台灣福爾摩沙島上人們的熱情、同樣重視家族世代傳承和親力親為的價值所感動，更驚豔於消費者對威士忌的熱愛，啟發他想獻給台灣人特別酒款的初心。為了重現對這座島嶼的美好印象，決定和台灣總代理隼昌公司合作推出台灣限定版「Glenfarclas格蘭花格單桶原酒-福爾摩沙精選」，選出具有台灣風味的佳釀，呈現經典飲食文化中陳皮、肉桂、丁香等風味，期望威士忌愛好者，都能找到屬於自己的福爾摩沙。此系列2020年首批發行四桶分別有1987、1994、以及1999三個年份，以黑金色木盒包裝限量發售，收藏價值倍增。四款單桶原酒醇釀只在指定菸酒專賣店限量銷售。

「極佳的威士忌，格蘭花格傑出表現的代表！Glenfarclas格蘭花格 1987 #1859單桶原酒單一麥芽威士忌，桶號：1859/桶型：Refill Sherry Butt/酒精濃度：53.4%。建議售價 : $23,300。圖／業者提供

隼昌公司董事總經理鄭國隆表示，John Grant經常造訪各個城市，在民風務實、重視傳承的台灣，發掘許多傳統技藝及滋味經由家族世代留傳，讓美好的事物不斷在眾人面前完美呈現，成就歷久不衰的精神，與格蘭花格傳遞的理念不謀而合。經過長時間的溝通交流下，John Grant與隼昌公司最後精選出四桶最具代表性的單桶原酒醇釀，並特以「福爾摩沙」為名，「Glenfarclas格蘭花格單桶原酒-福爾摩沙精選」代表獨獻台灣的心意。John Grant為此系列酒款，並特別邀請到蘇格蘭威士忌教父Charles Maclean逐一品評推薦，寫下品飲筆記，Charles MacLean不僅榮獲蘇格蘭雙耳小酒杯執持大師，入選威士忌名人堂，是一位專門撰寫蘇格蘭威士忌主題的作家，迄今已出版了十七本著作，已然是威士忌業界的最高榮譽。

「經典的雪莉桶風格威士忌！」Glenfarclas格蘭花格1994 #3883單桶原酒單一麥芽威士忌，桶號：3883/桶型：First-Fill Sherry Hogshead/酒精濃度：52.3%。建議售價 : $13,100。圖／業者提供

鄭國隆特別指出，有別於格蘭花格現有的家族桶 ( Family Cask )，由台灣發想的「Glenfarclas格蘭花格單桶原酒-福爾摩沙精選」，發想設計與風味挑選皆以台灣特色為主軸，其中「格蘭花格 1987 #1859 – 單桶原酒單一麥芽威士忌」被Charles Maclean讚嘆為「極佳的威士忌，格蘭花格傑出表現的代表！」，質地飽滿、味道甜美，而後更帶有單寧、黑巧克力、辛香等不同層次；而「格蘭花格1994 #3883 – 單桶原酒單一麥芽威士忌」被Charles Maclean喻作「經典的雪莉桶風格威士忌！」，質地醇厚，初嚐為甜味，並帶有烹飪香料的味道；另一款「格蘭花格 1994 #1582 – 單桶原酒單一麥芽威士忌」，Charles Maclean更強調「完美將蒸餾廠的特點表現出來」，奶油的質地和甜味搭配溫暖的香料味，變化的過程十分優雅。

「完美將蒸餾廠的特點表現出來」Glenfarclas格蘭花格 1994 #1582單桶原酒單一麥芽威士忌，桶號：1582/桶型：Refill Sherry Butt/酒精濃度：53.1%。建議售價 : $13,100。圖／業者提供

最後「格蘭花格1999 #5211 – 單桶原酒單一麥芽威士忌」，Charles Maclean評論其為 「格蘭花格優秀的酒款之一」，質地飽滿、味道甜美、層次感豐富。涵蓋真摯心意的四款選桶，期望讓喜愛威士忌的品飲者，能在格蘭花格單桶中找到屬於自己的福爾摩沙。

「格蘭花格優秀的酒款之一」Glenfarclas格蘭花格1999 #5211單桶原酒單一麥芽威士忌，桶號：5211/桶型：First-Fill Sherry Butt/酒精濃度：55.2%。建議售價 : $6,700。圖／業者提供

格蘭花格官網https://www.glenfarclas.com.tw/18.php

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