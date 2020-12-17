全新2021年式SUBARU XV及Forester休旅雙雄霸氣登台

智慧安全科技全新進化操控凌駕同級車款

SUBARU今日宣布2021年式跨界潮旅SUBARU XV與同級操控最強休旅Forester全新到港，並將再次聯手襲捲台灣同級市場。以SUBARU的「極致安全」造車理念為基礎，全新2021年式SUBARU休旅雙雄透過高科技技術，進化安全與智慧配備，提供消費者自信駕馭及全方位安全的休旅新選擇。



全新2021年式XV搭配全新18吋鋁圈，除了大膽運用動感細部線條設計，還以雙色切削造型來強化四輪的視覺效果。圖／業者提供

全新SUBARU XV八大配備有感升級—讓你玩 認真的

在外觀上，原廠工程團隊將前保桿下擾流翼面積擴大，以向上拉升的保桿造型搭配向下收窄的水箱護罩，將全新XV勾勒出更銳利的線條來強化越野氣氛。搶眼的全新18吋鋁圈大膽運用動感細部線條，以雙色切削造型強化四輪的視覺效果。SUBARU原廠也為全新SUBARU XV新增搶眼的「繽砂黃」新車色供消費者選擇，凸顯全新SUBARU XV跨界潮旅的年輕化的時尚跑格。

全新SUBARU XV在外觀上，原廠工程團隊將前保桿下擾流翼面積擴大，以向上拉升的保桿造型搭配向下收窄的水箱護罩，將全新XV勾勒出更銳利的線條來強化越野氣氛。圖／業者提供

全新2021年式SUBARU XV新增倒車後視鏡連動系統，賦予駕駛者更智慧便利以及安全的駕駛體驗。圖／業者提供

在安全與便利性上，全新2021年式SUBARU XV針對2.0i-S與2.0i-S EyeSight等車型之上新增兩組駕駛座記憶功能、倒車後視鏡連動系統，可在排入 R 檔時同步作動，以及速控上鎖等多項配備升級。此外，更新增車前影像輔助系統，駕駛者可透過設置於方向盤右側的啟動按鈕進行操作，在多功能資訊幕查看顯示畫面，顯示車輛前方盲點區域，讓駕駛者掌握車輛周圍的環境狀況。



全新2021年式SUBARU XV新增車前影像輔助系統，駕駛者可透過設置於方向盤右側的啟動按鈕進行操作，在多功能資訊幕查看顯示畫面，顯示車輛前方盲點區域，讓駕駛者掌握車輛周圍的環境狀況。圖／業者提供

全新2021年式SUBARU XV針對2.0i-S與2.0i-S EyeSight兩車型新增駕駛座兩組記憶功能。圖／業者提供

在操駕性能上，經過精心調教的前後懸吊系統，將圈簧係數和阻尼設定進行優化，全新SUBARU XV提供更清晰的路感回饋和更加直覺的駕駛操控感受。不僅如此，新搭載的SI-DRIVE雙模式動力控制系統，提供運動(Sport)及智慧(Intelligent)兩種駕駛模式選擇，能讓駕駛者能依照不同路況和情境變化操駕。而透過SAWD對稱式全時四輪驅動搭配全新脫困科技X-Mode雙模式附HDC陡坡緩降控制系統，大幅強化跨界潮旅SUBARU XV的越野及脫困能力，成為同級車中最敢玩的真跨界休旅，滿足消費者探索戶外生活的熱血心。

透過SAWD對稱式全時四輪驅動搭配全新脫困科技X-Mode雙模式附HDC陡坡緩降控制系統，大幅強化跨界潮旅SUBARU XV的越野及脫困能力，成為同級車中最敢玩的真跨界休旅。圖／業者提供

全新2021年式SUBARU XV新搭載的SI-DRIVE雙模式動力控制系統，提供運動(Sport)及智慧(Intelligent)兩種駕駛模式選擇，能讓駕駛者能依照不同路況和情境變化操駕。圖／業者提供

2021年式Forester標配全新DMS智能駕駛警示系統 智慧安全更勝同級

向來以極致安全性為產品訴求的熱銷休旅車款Forester，在全新2021年式更率先導入先進智慧科技配備，於2.0i-L EyeSight和2.0i-S EyeSight兩款車型中搭載「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，結合專注力警示、疲勞駕駛偵測警示及個人化智慧臉部辨識三大功能，降低駕駛因為疲憊或精神狀態不佳導致意外發生的可能性。

專注力警示 ：當警示系統偵測到駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若EyeSight偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。

：當警示系統偵測到駕駛視線或頭部方向離開設定範圍，而非專注於前方時，系統將以警示聲響及儀表板顯示提醒。若EyeSight偵測到前方有車時，將會加快偵測速度，提高駕駛充裕的應對時間，來集中專注力。 疲勞駕駛偵測警示：當偵測到駕駛閉眼頻率超過系統的設定，將判別為疲勞駕駛：

・若為輕度疲勞，將透過儀表板提醒駕駛。 ・若為重度疲勞，將發出警告聲及在多功能行車資訊顯示螢幕上增加警示。

個人化智慧臉部辨識：將於駕駛上車後進行辨識，確認駕駛身份後，會自動調整駕駛者偏好及記憶前次設定之座椅位置/後照鏡角度/空調溫度/多功能行車資訊顯示螢幕上顯示的畫面。此系統最多可記憶五組不同的駕駛者，提升每位駕駛個人化設定的便利性。



全新2021年式Forester全面標配全新DMS智能駕駛警示系統，讓智慧安全更勝同級。圖／業者提供

全新2021年式SUBARU XV及Forester休旅雙雄正式霸氣到港，以全面革新進化的產品優勢持續傲視同級對手，帶給熱愛生活與嚮往新科技的消費者，更安心愉悅的自信駕馭體驗。台灣意美汽車敬邀全台消費者於2020年12月19日(六)起至SUBARU全台展示中心蒞臨鑑賞。欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點：https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/

全新2021年式Forester於2.0i-L EyeSight和2.0i-S EyeSight兩款車型中搭載「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，結合專注力警示、疲勞駕駛偵測警示及個人化智慧臉部辨識三大功能，降低駕駛因為疲憊或精神狀態不佳導致意外發生的可能性。圖／業者提供

全新2021年式SUBARU Forester正式霸氣到港，台灣意美汽車敬邀全台消費者於2020年12月19日(六)起至SUBARU全台展示中心蒞臨鑑賞。圖／業者提供

*各車款建議售價、優惠價格及規格配備以台灣實際銷售之2021年式車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。