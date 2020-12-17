國旅拚創意 台南大員皇冠假日酒店推法鬥主題房

國旅正夯，但住房也很競爭！飯店業者不光比新舊，更要比創意與亮點！台南大員皇冠假日酒店繼暑假期間推出的「鋼鐵機器人主題房」親子家庭房獲好評，12月取得「汪來汪趣_wdog」授權並獨家合作推出「法鬥主題房」雙人陽台房，看準年輕族群IG打卡熱潮，期能吸引情侶或閨蜜，或是喜歡插畫童趣設計的人來住，這一系列萌系的法鬥主題房每日限量4間，風格迥異的法鬥主題房分別有：台南景點篇、蘭花篇、運動篇與名畫篇，有趣的法鬥化身成各式各樣的逗趣人物，置身於客房各角落，從迎賓入口處、房間、陽台、浴室到廁所等，處處充滿逗趣、可愛與搞怪。

在後疫情期間雖然只能待在國內旅遊，但一樣要讓身心靈獲得充分的療癒。該「法鬥主題房」雙人陽台房，每間客房佈置，每房5,180元起，含2客早餐、法鬥房卡鑰匙圈2張（價值300元）、法鬥手工餅乾1組（4片價值500元）、法鬥萬用小提袋（價值490元）。今年12月25日起可開放預訂入住（專案價格需另加5％營業稅與10％服務費）。

法鬥主題房-台南景點篇。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

這次台南大員皇冠假日酒店設計的「法鬥主題房」共有4間，風格各異，營造出不同的趣味，其中台南景點篇，法鬥化身成安平金小姐，不在海邊悲情苦守，則是歡樂的與情郎跑到安平古堡旅遊、在安平老街與劍獅合影或是跳格子、在赤崁樓追逐蝴蝶、搭乘竹筏暢遊四草綠色隧道，與欣賞黑面琵鷺生態等，台南各景點玩透透。

法鬥主題房-蘭花篇。圖／台南大員皇冠假日酒店提供

台南每年三月都會舉辦的國際蘭花展，也成了法鬥主題房，法鬥當起了採花情侶，沉浸在蘭花海裡、或在房間內隨興撒花，抑是置身在浴缸中，幻想成貴妃般優雅地享受蘭花出浴，十分逗趣。運動篇中，法鬥變成了超級運動員，登上果嶺打高爾夫、騎乘自行車享受競速之樂、抑或棒球、舉重還是拳擊，法鬥無所不會，也提前為2021年的奧運會暖身。

「法鬥主題房-名畫篇」則是最具創意想像。「米勒-拾穗」變成了法鬥彎著身子拾骨頭；法鬥化身成耶穌進入了「達文西-最後的晚餐」，大啖臺灣豬腿肉；法鬥當了蒙娜麗莎的替身，成為客房內的典藏畫作；更具逗趣的是法鬥變成「維納斯的誕生」，唯美的站在大貝殼上，優雅地漂浮在海上；還有米開朗基羅的「創世紀_創造亞當」、孟克的吶喊等，創意十足，也讓人不禁會心一笑，法鬥它可以是可愛、可以是搞笑，更可以是歡樂，無論入住哪一種主題房，都能讓您有意想不到的驚喜趣味。鬥犬粉絲們，快快相約出遊，一起被法鬥徹底療癒融化吧。訂房可洽（06）391-1858。