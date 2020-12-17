天冷適合泡湯　台北萬豪與北投大地攜手合作再推聯賣住宿溫泉親民價

天冷大家就愛泡湯，在台北能享受市區飯店住房，還能兼具享受溫泉湯屋與下午茶，就很有賣點！為了衝刺年底業績，最近台北萬豪酒店與北投大地酒店再度攜手合作推出專案，住房加北投溫泉湯屋泡湯與雙人下午茶，每晚只要6,600元起。

由於冬天是溫泉飯店的旺季，也吸引不少飯店競相合作推聯賣。這已經是萬豪酒店今年第二度與大地酒店的合作，今年7月萬豪與大地推出二泊四食住房專案創下銷售佳績，趁年底天冷泡湯商機乘勝追擊，祭出售價更親民的「豪暖心」專案。該專案主打平日，6,600元的專案包含入住台北萬豪經典客房一晚，含2客早餐及高空頂級SKY19 Spa現金扣抵券1,000元，並可享大地酒店平假日皆可使用的90分鐘雙人獨立湯屋泡湯券、喜歡廳雙人下午茶，並加贈2杯法國克萊喜水蜜桃氣泡酒。

大地酒店同時推出多種大眾風呂、湯屋與午茶、午晚餐等合購優惠，價格自2,150元至4,800元不等，可選擇單人或雙人搭配泡湯與午茶或午餐、晚餐等組合。大地酒店並推出「三天一夜饗食暖暖遊」，內容包括雙人使用大眾風呂1次+雙人下午茶1套的票券，讓顧客在用餐泡湯之餘，也能享有北投遊憩之樂，價格自10,600元起。另外還有「好禮四選一」專案，可享加贈「房型升等、早進、晚退、雙人下午茶」等4選1方案，價格自9,600元起。

台北萬豪與大地酒店合作的「豪暖心」專案自即日起實施至2021年3月31日，於12月起可入住，惟跨年期間不適用。詳洽台北萬豪與大地酒店，官網快速訂房可上網https://reurl.cc/v1x86A。湯屋使用規範與大地酒店專案可洽（02）5551-8888。

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