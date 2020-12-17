名絢生技推出黃金膠原激Q飲首波預購創新高

網紅品牌名絢生技推出眾所矚目的超人氣新品—『黃金膠原激Q飲』搶先上市，首波預購創下9000盒佳績，身為愛美的女人，還沒試過就落伍了！

名絢新品黃金膠原激Q飲在14日首波預購結束後，預購缺貨到工廠緊急補貨，取得亮眼的成績，不只銷量高達9000盒，更獲取了廣大消費者的熱愛與回響

名絢生技成立以來運用台灣生技優勢，與堅持萃取天然成分為研發理念，為的是讓消費者食用的安心，新品黃金膠原激Q飲，含有豐富多種小分子功能性胜肽，堅持使用來自海拔10000英呎的秘魯黃金莓萃取，與諾麗果高達150種的營養精華，結合益生玻尿酸精華等多種高規格成分。

秉持好的商品會說話的品牌理念，為了帶給消費者好的體驗與口碑，黃金膠原激Q飲已正式上市，預計明年初將再推出葉黃素果凍新品，滿足名絢生技粉絲的期待。

現今多數工作職場需要長時間使用3C及電腦產品，消費者長期接觸藍光會帶來眾多職業傷害；為提供更多元性的營養補給，名絢生技也提供更多元性的營養補給，新研發的「黃金膠原激Q飲」與「名絢晶亮凍」等兩項新品，是愛美的上班族與追劇族護眼必備，上市後預料將掀起市場話題，也為高科技保養市場帶來銷售熱潮。