世界首創獨家配方KB康普茶 南港世貿食品展首發台灣

源自東方流傳於歐美已千年歷史的「康普茶」，近年又開始盛行於歐美民間與好萊塢巨星，如：女神卡卡（Lady Gaga）、魔戒精靈王子奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、瑪丹娜（Madonna）等也不約而同地喝起自製康普茶（KOMBUCHA），頓時讓這神秘茶飲料開始流傳全球。有鑑於此，台灣業者「麗多國際生技」研發團隊於今年初積極投入，結合台灣獨有原物料與技術經驗優勢，讓古老的康普茶再向上升級，更滿足現代人飲茶習慣與健康需求，研製成果訂於12月17至12月20日在南港世貿「台北國際食品展」首發問世。

麗多國際生技及防彈生醫公司董事長林建一，在業界享有台灣防彈咖啡之父的稱譽，表示「Lady Gaga、Madonna所喝的是液態發酵康普茶，康普茶傳説源自韓國的一位KOMBU醫生用來照顧患者的古老發酵茶飲，是由茶、糖、益生菌以及酵母菌的共生菌（SCOBY）融合發酵而成，含有豐富酵母菌、醋酸菌、茶多酚及少量維生素和礦物質，喝起來酸酸甜甜並略帶氣泡口感，而麗多國際以其原理但研發出可即沖即飲式(KB康普茶)，可說是創世紀的傳統飲品一大創新」。

林建一對康普茶的研發初衷認為，既然康普查的原料乃單純由「茶葉、糖、紅茶菌」自然發酵，台灣本地擁有極好上等的茶葉與糖等原料，想起40年前大家耳熟的自製「紅茶菇」養生茶，為何風靡日本與台灣中南部，不是沒有道理的，因為台灣具備更成熟環境與自然條件，有能力製造超越韓國與歐美的健康茶飲。林建一強調該公司研發「KB康普茶」過程，需嚴選食材、兼顧設備環境、紅茶菌母發酵、基底使用茶類等多道工序完美搭配，最終「KB康普茶」採用台灣小農阿里山高山小葉種紅茶泡出茶湯，添加符合安全食用標準的Scoby菌母，醞釀發酵純正康普茶內最珍貴特殊的「後生元」（Postbiotic），並透過專利微膠囊包覆技術，保留甘醇茶香、有機酸、輔酵素因子等形成後生元的成分，再首創專業調配結合雙芽孢耐高溫益菌、三種益生質、六種天然草本的複方包括：接骨木莓、生薑、檸檬、決明子、菊花、玫瑰等植萃精華的頂級配方。

林建一表示「KB康普茶」是全球首創即沖即飲獨家配方，經常飲用有助平衡體內代謝、喚醒消化道活力並提升保護力，適合做為國人每天的 「Wake Up Drink」！林建一對KB康普茶上市懷抱著使命感，因為它堪稱天然的「液體維他命」，期許能對國人健康做出重大貢獻。