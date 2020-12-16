來自雪國的清酒「八海山純米大吟釀」新上市 雪室瓶儲藏 初登場季節限定越後之候《青》《赤》限量發售

國際疫情未歇，但日本清酒八海山已超前部屬，推出新品。八海釀造本次大動作地停售了在日本長銷30年且相當受到歡迎的核心商品「純米吟釀」，同時間推出同等價位的「純米大吟釀」新品，雖說「八海釀造」精米步合上超過業界標準，原本的「純米吟釀」即是以精米步合50%符合日本業內純米大吟釀的標準，但此次推出新品「純米大吟釀」在精米步合上更進一步提升到45%，熟成時間更長達7個月，在新潟的淡麗風格中增添了甘甜複雜的風味。以「日常中特殊時刻的食感體驗」為定位，延續「八海釀造」堅持餐中酒的概念，做為人們在各種飲食中的餐搭絕配。

八海山的純米大吟釀以手製的酒麴以及由雪水融化後的伏流泉“雷電樣清水”釀製而成。酒米採用山田錦、五百萬石與美山錦並以精米步合達到45％，而製作出這款清新甜美的酒款，是新潟淡麗酒款的代表；輕盈柔和的口感散發出優雅的甜味與各種料理搭配都很合適。建議零售價：1,600元/720ml。圖／業者提供

八海釀造副社長南雲真仁表示，我們感到日本與全世界飲食與口味的變化，這款『純米大吟釀』淡麗中帶著優雅甘甜，搭餐範圍更廣，我們認為將更能符合現今的餐飲搭配與消費者口味的需求。不論是做為常售品的「八海山純米大吟釀」或是季節限定的「越後之候」《青》鮮榨生酒與《赤》純米大吟釀鮮榨生原酒以及極具實驗性與紀念價值的「雪室瓶儲藏純米大吟釀原酒2019-2020」都可以窺知八海釀造經營高級清酒的積極態度，而對於喜歡日本酒與餐搭的消費者則是在冬季中有更多美酒選擇。

八海釀造向來以餐中酒來定位清酒，上市發表會中特別以「熟成」做為概念來強調清酒與料理的搭配；不同於清酒只適合搭配日料的傳統的想法，這次八海釀造特別選擇與威士忌著稱的「小後苑」合作推出餐搭料理，主廚林永三挑戰與威士忌烈性完全不同的淡麗酒款；並邀請飲食生活家葉怡蘭參與餐搭指導，烹調手法由日式、法式到台式都有，同時運用了多種廣泛定義的熟成食材：魚子醬、榨菜、甘鯛、老梅等等多種食材，料理出日料的松葉蟹佐魚子醬、法式手法的甘鯛、以及台灣料理的苦瓜鳳梨豬小排湯品及與台式料理手法的雞腿肉炒蒜苗佐醬筍等，搭配冷飲、常溫與溫飲下的「八海山純米大吟釀」呈現出料理餐點與酒款的和諧與互相幫襯的餐酒搭配。葉怡蘭表示，清酒搭配日式料理相當和諧，其中美味關鍵字是：旨味。像是日式高湯裡的昆布、柴魚就是典型的例子，不論是哪一種手法或國籍的料理，只要以亞洲風味的調味，將食材中的旨味提引出即是酒搭餐的基本原則。

「八海山越後之候《青》生原酒」，是每年僅在清酒釀製的高峰期：冬季推出的鮮榨生原酒。可以享受到鮮榨生原酒的新鮮口感與粗放的氣息，以及來自八海山卓越釀酒技術的平衡口感。建議零售價：1,080元/720ml。圖／業者提供

而八海釀造每年定期發行了季節限定品「越後之候」《青》與《赤》純米大吟釀生原酒2020版生原酒也在同時推出，「越後之候」《青》是八海釀造每年10月至次年3月限定發售的產品，沒有經過殺菌與兌水的過程，可以享受到鮮榨生原酒獨特的奔放魅力；而越後之候《赤》純米大吟釀生原酒，在2019年時由純米吟釀正名為純米大吟釀，這款純米大吟釀級的生原酒相當稀少，一年僅生產一回且數量限定，未經殺菌與兌水，細膩纖細中的米香旨味帶著狂放風味相當迷人，做為限定發售，每年都吸引喜歡生原酒的愛好者爭相搶購。

「八海山越後之候《赤》純米大吟釀生原酒」是每年只做一次，純米大吟釀鮮榨的生原酒。以八海山卓越釀酒技術所釀製的高品質酒款，展現出極度平衡的口感的鮮榨純米大吟釀原酒，擁有生原酒特有的新鮮口感與純米釀造的溫和口感，是款新鮮甜美口味的酒款。建議零售價：1,580元/720ml。圖／業者提供

而反映日本新潟地區特殊地理文化的「雪室瓶儲藏 純米大吟釀2019-2020」也初次登場；八海釀造因為日本數次的大地震，例如2004年的新潟県中越地震、2007年的新潟県中越沖地震以及2011年東日本大地震(311大地震)後得到的啟發，認為建築及商品上應該也要考慮到自然環境，而開始建築「雪室」；「八海釀造」的「雪室」終年保持3-5度左右的均溫，全室僅靠儲藏其中的雪做溫度調整，即使來到動輒30多度高溫的夏天，在厚達15公分的隔熱層保護下，仍然可以保持穩定的低溫，這就是「雪室」獨有的特色。2019年時八海釀造為了讓人們體驗「雪室」的獨有冷藏方式下的清酒口感，同時慶祝「越後之候」《赤》升級為純米大吟釀，特別將一批釀製好的原酒殺菌裝瓶之後，以瓶儲藏的方式將這批原酒放在雪室熟成，運用雪室的力量，隨著時間慢慢地去除原酒的粗放與銳利，口味逐漸圓融；而熟成一年的「雪室瓶儲藏 純米大吟釀2019-2020」即於2020年末登場，而此一計劃將延續至2024年，連續五年每年取出一批，讓喜歡日本酒與對雪室有興趣的朋友能在新年時期享受到一年、二年、三年乃至於五年熟成於雪室中的「雪室瓶儲藏純米大吟釀原酒」感受不同熟成年份的口感，是喜歡清酒的愛好者們千萬不要錯過的佳釀。

「八海山雪室瓶儲藏純米大吟釀原酒」是為了紀念「越後之候《赤》」升級為純米大吟釀在2019年以該產品的原酒做火入（殺菌）後裝瓶，並以瓶裝方式儲藏在雪室中，預定每年取出一批對外銷售，由2020年起至2024年計五年的限定產品。透過雪室中穩定的溫度熟成，口感更圓潤。 建議零售價：1,680元/720ml。圖／業者提供

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