「麥卡倫 RED COLLECTION 」 麥卡倫單一麥芽威士忌史上酒齡最高78年

當2020年即將邁入歷史章節之際，麥卡倫單一麥芽威士忌帶領全世界威士忌收藏家們回味麥卡倫歷史最古老的威士忌舊夢，從世上最古老、稀有橡木桶汲取裝瓶的「麥卡倫The Red Collection」，隨著時光點滴成獨一無二的天然原色，釀造出麥卡倫史上酒齡最高78年。圖／業者提供
當2020年即將邁入歷史章節之際，麥卡倫單一麥芽威士忌帶領全世界威士忌收藏家們回味麥卡倫歷史最古老的威士忌舊夢，從世上最古老、稀有橡木桶汲取裝瓶的「麥卡倫The Red Collection」，隨著時光點滴成獨一無二的天然原色，釀造出麥卡倫史上酒齡最高78年。圖／業者提供

自1826年創建至今，麥卡倫單一麥芽威士忌持續引領威士忌高端市場與品味視野，在全球拍賣場上嘯吒風雲，不斷創下拍價新高紀錄，為珍稀酩貴威士忌的代名詞，為世人紀念最古老的麥卡倫時光，2020年酒廠推出全新威士忌系列─「麥卡倫The Red Collection」， 為史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，亦為拍賣場上歷來陳年最久的威士忌。麥卡倫為倫敦蘇富比慈善拍賣會訂製唯一兩套「The Red Collection: 西班牙插畫大師Javi Aznarez藝術酒標紀念版」，一套保留在麥卡倫檔案庫，另一套拍出天價75萬6,400英鎊（約台幣2,800萬），拍賣所得撥捐給英國慈善組織City Harvest，幫助受COVID-19新冠肺炎疫情影響的弱勢族群。

麥卡倫「紅」珍稀麥卡倫的代表色，「麥卡倫The Red Collection」，隨著時光點滴成獨一無二的天然原色，為麥卡倫酒廠的巔峰之作，近兩個世紀的堅持完美，代表麥卡倫對傳統和工藝的深切敬意。圖／業者提供

從世上最古老、稀有橡木桶汲取裝瓶的「麥卡倫The Red Collection」，隨著時光點滴成獨一無二的天然原色，為麥卡倫酒廠的巔峰之作，近兩個世紀的堅持完美，代表麥卡倫對傳統和工藝的深切敬意，歷代麥卡倫威士忌大師以招牌銅製蒸餾器─斯貝賽最小的蒸餾器，與精心挑選的手工橡木桶中慢慢熟成原酒，直到達到最完美的成熟時刻。

麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell表示，「麥卡倫The Red Collection」中每滴珍貴酒液，都是探索麥卡倫傳統工藝的鑰匙，核心為40年、50年和60年將在未來數年保持穩定供應，而71年、74年和78年則將不定期發布，它們是人類史上最古老的瓶裝威士忌，更是威士忌界的未來經典。

「麥卡倫The Red Collection」，酒標數字印著讓酒饕一眼識別的麥卡倫紅（The Macallan Red）─40年、50年、60年、71年、74年、78年，以及麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell與麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess親筆簽名。圖／業者提供

只在全球特定地區銷售的「麥卡倫The Red Collection」，酒標數字印著讓酒饕一眼識別的麥卡倫紅（The Macallan Red）─40年、50年、60年、71年、74年、78年，以及麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell與麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess親筆簽名，一組六瓶麥卡倫「超高齡」俱樂部成員排成一列，使全球麥卡倫粉絲無不為之震撼，它們被悉心盛裝在一個橡木展示盒中，裡頭襯有柔軟紅色蘇格蘭皮革，呵護被封藏的歷史。

每滴珍貴酒液，都是探索麥卡倫傳統工藝的鑰匙，「麥卡倫The Red Collection」核心為40年、50年和60年將在未來數年保持穩定供應，而71年、74年和78年則將不定期發布，它們是人類史上最古老的瓶裝威士忌，是威士忌界的未來經典。圖／業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監張浩偉指出，「麥卡倫紅」（The Macallan Red）是威士忌的世紀傳奇，地位可媲比寶石界最珍稀的鴿血紅，源自於紀念麥卡倫前身創始人亞歷山大．里德（Alexander Reid），他以先進的大麥耕種方式和優質威士忌，取得蘇格蘭第一批蒸餾許可證，其姓氏Reid在蘇格蘭是象徵「紅色、紅頭髮」的意涵，而後酒廠被獨具慧眼的羅德里克．坎普（Roderick Kemp）買下，制定麥卡倫至今一直堅持領先業界的質量標準（包括使用頂級雪莉桶熟成），他在1903年推出Choice Old老酒系列就以紅色酒標和其他黑標產品做區隔。坎普的後裔艾倫．希亞克（Allan Shiach）作為酒廠的前任總裁，曾在1980年代推出1938、1940 與1950珍稀麥卡倫，並為其一一繫上紅絲帶，代表無上的歷史年份與工藝價值。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）

文 黃志懋

工商時報