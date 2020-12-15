金寧「鼠金嬤」傳產的反擊 重返麵線生產榮景

金門因為水質佳、日照多，有著製作麵線的優異條件，然而，現代化社會後，飲食習慣改變，麵線產業不若往日興盛。金寧「鼠金嬤」傳產的反擊是結合金門麵線業者與地方商店所組成，期望能藉由群聚的成長力量，發展地方特色。

金寧「鼠金嬤」傳產的反擊透過計畫的輔導，金寧「鼠金嬤」傳產的反擊產生了四大效應：組織內聚力、環境擴散力、資訊加值力、服務優化力。計畫顧問李沿儒說明，群聚成立後，改善了過去單打獨鬥的狀況，建立社區產業攜手合作研發共同的手工麵線產品組合，加強集體採購與行銷，共同拓展市場。其次，他們也發起鏈結社區銀髮族，喚起手工麵線上百家的輝煌記憶，串接在地的金門酒廠與水獺生態，銜接觀光參訪體驗。

為了趕上時代，計畫也安排多場數位學習課程，改善受限於傳統產業和創辦人高齡化，改善數位行銷能力，建立能夠簡易操作的Google 店家網站、經營

Facebook 和年輕人喜愛的Instagram，群聚店家共同合作完成線上銷售。因應行動支付的應用，訓練群聚成員運用永豐銀行系統第三方支付服務或黑貓PAY 店家系統，完成訂單的資訊流、物流和金流的整合。

金寧「鼠金嬤」傳產的反擊群聚夥伴們已能透過故事行銷上，結合金寧社區樂齡的成長故事，由簡單的小舞蹈進行短片拍攝 ，創造市場話題；也同時透過新光三越與誠品 EXPO 的市場定位，重新企劃金門在地市集活動，創造 O2O 產品的銷售。

群聚成員的生意，過去主要以鄰居介紹為主，聯名品牌量販包參與市集後，增加曝光量，即有新增不同客群的訂單。麵線廠商也因此獲得各自不同客戶，依照包裝袋聯繫方式個別訂購，增加額外收入。（經濟部中小企業處廣告）