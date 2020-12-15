愛遊台灣 iyoTaiwan透過主題行銷縮短數位落差

「脫單看這裡！全台11間特色月老廟報你知」、「2021春節走春玩起來！全台熱門景點報你知」、「《漂鳥197-縱谷大地藝術季》點亮台東，10作品展現土地情懷」⋯⋯，愛遊台灣 iyoTaiwan平台透過不同旅遊主題文章推薦全台觀光景點，現已網羅了4千多家觀光業者進駐，今年透過經濟部中小企業處「推動中小企業數位應用計畫」，挖掘台灣原先不懂的數位行銷，深藏台灣本土在地的特色商品、旅遊體驗加入平台，參與數位行銷帶來的好處。

愛遊台灣iyoTaiwan平台以國內 28~45 歲上班族為主，已有經濟基礎，喜歡旅遊、會上網自行規劃旅遊活動，選擇喜歡的旅遊商品組合自己的行程。 出遊目的為單身旅遊、家庭旅遊、朋友出遊為主。平台是台灣第一家推動飯店評鑑與電商自我評鑑的旅遊網站。平台的消費者可以一站購足旅遊需求，帶給消費者開心放心的旅遊體驗。



（左圖）「愛遊台灣 iyoTaiwan平台」參與經濟部中小企業處展售活動；（右圖）推動中小企業數位應用計畫為參與平台的業者開設數位課程，讓小微型企業主學習數位工具。圖／四方通行提供

愛遊台灣iyoTaiwan平台(四方通行旅行社)總經理邱文鴻說明，由於行動網路與智慧型手機應用的普及化，旅客可以輕鬆查詢到旅遊資訊，旅遊型態也不斷的轉型，體驗式目的地旅遊已成為旅遊電商平台發展的新趨勢，消費者可以透過旅遊前在旅遊網平台查詢目的地相關 的吃、喝、玩、樂與住宿，進而預訂住宿或預約體驗行程，旅遊中感受在地企業的專業服務與體驗式的活動，旅遊後透過評鑑回饋機制，改善強化服務品質。透過此次計畫將原先不懂的數位行銷，深藏台灣本 土在地的特色商品、旅遊體驗挖掘出來，透過數位工具在旅遊平台共同 宣傳，促進平台與進駐企業的商機成長，

愛遊台灣iyoTaiwan平台也在疫情期間，在政府三倍券發放時推出數位三倍券優惠活動，以提振平台業者商機。圖／四方通行提供

今年受到COVID-19(武漢肺炎)疫情影響，旅遊業大受影響，平均掉了九成九，愛遊台灣所屬四方通行以台灣旅遊為主，在疫情期間，推出了會員回饋活動與調整了 行銷曝光頁面的商品，將參與計畫的進駐店家商品放置台灣訂房頁面，在疫情趨緩時， 此類商品銷售筆數有明顯成長，整體年度也創造超過兩百萬的衍生商機。（經濟部中小企業處廣告）