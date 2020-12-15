FUJACOOK即食鍋獲頒第27屆中小企業創新研究獎

經濟部中小企業處主辦的第27屆中小企業創新研究獎成績揭曉，富甲一方集團研發，榮獲27國總共178項專利許可的FUJACOOK即食鍋獲頒年度創新研究獎。富甲一方集團雙喜臨門，FUJACOOK即食鍋也同時勇奪109年國家發明獎金牌，將於明年3月接受表揚與頒獎。

富甲一方集團投入9千萬新台幣，歷經4年無數次的研發、改良與試用，總共178項專利許可的主機及配件全數通過台灣經濟部標準檢驗局（BSMI）、國際驗證機構SGS和日本PSE認證。消費者購買FUJACOOK即食鍋料理食物，蒸、涮、燜、燒、燉、煮、煎、烤，一鍋在手，一次輕鬆槁定。

FUJACOOK即食鍋勇奪第27屆中小企業創新研究獎、109年國家發明獎金牌。圖／業者提供

一鍋既出、誰與爭鋒！FUJACOOK即食鍋2015年初登場，就得到台北國際發明展的年度唯一首獎鉑金獎，接下來在國際各項發明展的評選上更是屢獲大獎的肯定；在德國紐倫堡、美國匹茲堡、瑞士日內瓦等國際發明競賽中勇奪多面金銀牌獎，在中國大陸也榮登金牌特別獎。值得一提的是，2019年11月代表台灣參加韓國首爾國際發明展，在全世界200多件展品中，FUJACOOK即食鍋，勇奪大會首獎，寫下台灣參展最佳成績，成為台灣之光。

新冠肺炎疫情使得民眾掀起在家防疫自煮潮，也帶動了宅料理的商機，即食鍋上市當月就創下近萬台銷售佳績，更寫下國內知名電商平台MOMO新品上架最短時間內斷貨的紀錄，知名全球晶圓代工廠也選訂FUJACOOK即食鍋為職工節日禮物，有眾多知名企業也選用FUJACOOK即食鍋

作為今年尾牙的獎品。

FUJACOOK即食鍋在研發上發揮巧思，將舊式圓形鍋改為方形，經改良後設計成可無限層疊，透過前後鍋分控的開關，搭配精巧配件，讓這項產品功能從煮米飯到蒸、涮、燜、燒、炒、煮、粥等料理，甚至飯後甜點、爆米花，都能一鍋快速完成，徹底顛覆鍋具的傳統印象，為鍋具寫下歷史的新頁。產品詳情可上網查詢。www.fujacook.com

富甲一方集團創辦人陳献楨指出，適逢年終尾牙，歡迎公私立企業採購作為職工福利品或是尾牙摸彩品。