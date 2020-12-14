TENDAYS南紡購物中心 三代店璀璨登場

為提供給南部消費者更舒適健康睡眠品質，健康睡眠領導品牌TENDAYS今年度展店計畫再添一家，12月9日前進南台灣，在南紡購物中心4樓成立的全新三代店璀璨登場。全新三代店店裝採用維也納潔白鋼琴鏡面設計，增添高貴典雅氛圍，凸顯品牌店格風範，讓視覺上呈現優雅大器姿態。

歡慶台南南紡購物中心新櫃璀璨登場，TENDAYS本月26日下午2~4點，在TENDAYS 4樓專櫃舉辦DIY手作護唇膏活動，當天邀請知名手作保養品老師蒞臨現場，教大家如何在寒冷的冬天呵護你的雙唇，帶來自然好氣色，並親手客製專屬於你的天然護唇膏。

TENDAYS不僅教您如何選對正確床枕，讓您有個優質健康睡眠品質之外，更教您如何在冬季保護滋潤你的水嫩雙唇。有意參加請查詢『TENDAYS精準睡眠醫學測試』官方臉書上網報名。（https://reurl.cc/x0qVAN）

健康睡眠領導品牌TENDAYS全台共有36家門市、百貨專櫃，迎接即將到來的聖誕節，即日起至2021/1/3舉辦開幕慶活動，商品全面8折起、滿萬先享10％現抵回饋，消費滿額再享最高送3,500元等多重雙優惠超大回饋。

包浩斯簡約風薄墊標準雙人。圖／業者提供

購買指定系列床墊加贈同款系列紓壓枕、更有指定商品7折以及多項限量獨家優惠好康活動。想要擁有一覺到天亮的優質睡眠享受，千萬不要錯過，歡迎全省消費者前往各門市感受TENDAYS為消費者量身打造全新健康睡眠體驗。

正側睡調節枕（8.5cmx9.5cm）有人體工學設計。圖／業者提供

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「睡眠」對健康來說非常重要，人體一天必需睡滿8個鐘頭，因為充足的休息與優質睡眠對所有器官有很大的幫助，更可以為我們的大腦重新充電，使我們處於最佳狀態，隔日精神良好、頭腦清晰，工作效率自然翻倍，更增強身體的抵抗力和提高免疫力。

睡眠佔據了人們生活三分之一的時間意義非凡，TENDAYS主張優良的睡眠品質來自於選對正確的床枕，致力於健康睡眠的產品研發，20年來推動『精準睡眠MMT測試』，事先精準瞭解人體條件對床枕的需求後再推薦適配的產品，這個量身訂製的創新觀念，改變了床枕只是睡眠工具的概念，更改善數十萬人的睡眠品質。想要擁有良好睡眠品質，就從選對健康床枕開始，一夜好眠不再是遙不可及的夢想。