OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.2）新品上市

在國際烈酒競賽屢獲大獎，迄今已榮獲超過百面獎牌，倍受肯定的「OMAR單一麥芽威士忌」。去年（2019年）推出獲得各界威士忌行家好評，以台灣風土為元素的新品豐收系列NO.1，今年度「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.2）」，更大膽選用「波本桶」、「泥煤麥芽原酒」、「柳丁桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」等水果風味桶進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，除展現出台灣「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

台酒公司表示，OMAR單一麥芽威士忌豐收系列的產品概念以層次多變的獨特果香為主軸，象徵台灣風土萬物豐收的美意，並結合酒廠職人匠心調和工藝與多種豐富的原酒融合，今年推出的豐收NO.2相較於豐收NO.1的清甜波本調性，豐收NO.2的酒體較為厚重，帶有些許老波本的風味，豐富的果香及花香一樣非常迷人，口感上更為香甜，酒體柔順尾韻長，「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列NO.2）」初聞有茉莉花香、蘋果、柑橘、百香果、梨子、青梅等豐富香氣，中層夾帶著香草、太妃糖、焦糖布丁及奶油蛋糕的展現，接著以煙燻和草本調性收尾，入口除了水果香氣外還帶有堅果、桃子和杏仁芬芳，尾段甚至湧出些許芭樂甜香，餘韻極為悠長。是一款代表台灣極致風土的威士忌。

南投酒廠結合豐富的水果酒釀製經驗及資源，推出OMAR單一麥芽威士忌原桶強度風味桶系列，創建了威士忌界最多元的風味桶陣容，而水果全部都是來自台灣這片土地，展現了台灣特有且無可取代的風土韻味。圖／業者提供

以OMAR威士忌品牌名揚海外的南投酒廠表示，建立於1978年，座落在青山綠水的美景之間的南投酒廠，釀製酒類包含葡萄酒、白蘭地、威士忌、蘭姆酒及各種水果酒等，擅長運用台灣生長的特有農作物，釀製各類特色酒款，而源自蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意的「OMAR」，則代表著酒廠以「琥珀心˙台灣情」的品牌精神，傳達了釀酒人對於山水風雨醞釀的等待與詮釋。威士忌熟成的過程中，會有Angel’s Share (天使稅)的產生，蘇格蘭平均每年2%的Angel’s share、日本則是概略4%，在台灣，威士忌的Angel’s Share高達6%-7%，因為氣候炎熱導致酒液快速揮發，進而加速威士忌熟成，比起其他國家，南投酒廠釀造的威士忌，雖被天使抽走了較多的稅，但也加速了熟成的過程，縮時釀造出的美酒，加上大膽而創新的用桶策略，反而成為OMAR威士忌獨特風味的關鍵。

2015年開始，南投酒廠結合過往豐富的水果酒釀製經驗及資源，逐步推出原桶強度風味桶系列「荔枝酒桶」、「梅子酒桶」、「葡萄酒桶」、「柳丁酒桶」等，創建了威士忌界最多元的風味桶陣容，而水果全部都是來自台灣這片土地，如彰化二林鎮的葡萄、八卦山的黑葉荔枝、南投信義鄉的梅子及中寮鄉的柳丁等等，展現了台灣特有且無可取代的風土韻味。

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