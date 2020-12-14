金洲印尼廠全面投產 營運看悄

文/林宜蓁

漁網具製造全球前3大供應商- 金洲海洋科技（4417）於印尼投資的工廠今(2020)年全面啟動。位在台灣高雄市的總公司表示，上半年雖受新冠疫情波及整體營收下滑，但受惠印尼雄厚的漁資源及市場潛力，有信心可以通過嚴峻的疫情考驗，年營業額仍有些幅成長。

印尼擁有全世界最為豐富的海洋資源，配合印尼政府積極護漁及永續的漁業管理政策，印尼現在為世界捕撈漁業產量第3大國，僅次中國、祕魯。金洲看好印尼雄厚的漁業發展潛力，2017年前開始籌畫以持有51%股權的子公司- 金大國際的名義到印尼三寶瓏市附近設廠，占地約5公頃，投資金額約美金1500萬元，今年廠內8條產線全面啟動，今年可望母公司挹注約NTD2億元的營業額，獲利可期。

金洲董事長陳加仁表示，七月起全球疫情趨緩後，市場需求大增。受惠客戶急單湧現，圍網、箱網出貨增溫，接單已到年底，下半年展望佳。然而整體獲利受第三季原物料-尼龍絲單價調漲，影響較大，在成本與運費升高，毛利率下滑，及台幣連續升值，略影響本業獲利動能。

金洲因應未來全球魚資源逐漸衰退，全球魚獲總量短缺，多年前即開始轉型，朝陸地用的網具開發，如：建築用安全網、運動用的高爾夫球網及棒球網、農用的培育網、軍用的偽裝網等。為提升公司競爭力，也順應全球養殖漁業的發展熱潮，積極重視箱網開發與製造，在網片研發採用高拉力原絲編織，能耐水深30公尺以上的深海惡劣氣候與防掠食動物咬破，大幅降低養殖戶的損失及提高收成率，且各種箱網組合方式皆提供客製化規格組合服務及整場規劃。

陳加仁指出，受全球魚資源短缺及生態保育意識抬頭影響，魚權國家現都實施捕撈總量管制，甚至控管配額，很多地區嚴禁拖網捕撈。正因為全球海洋漁業資源的不足，捕撈漁業在漁獲量的提升上，遇到漁權國家設下的種種關卡而未能突破瓶頸，箱網養殖漁業將成為未來漁業發展的中流砥柱。台灣在面對全球養殖漁業的發展熱潮中，擁有的是優異的養殖及漁網具的製造技術。以製網起家的金洲海洋，打著「KING NET」自有品牌行銷全球，同時提供箱網代工生產與組合、設計、整體規劃等服務。

金洲致力於產品研發和技術創新，並提供顧客完善的服務，客戶遍布全世界。為穩定供應市場，目前國內除屏東新園廠、屏南工業區的屏南廠外，還分設中國昆山廠和越南平陽廠。在政府鼓勵南向政策帶動，及印尼政府祭出的多項外商投資優惠加持，金洲看好印尼豐富的海洋漁業資源及高達2億5千萬的人口紅利（居東協國家之冠），在印尼投資工廠已全面正式生產。金洲相信印尼子公司的投資，在新冠疫情衝擊之下，能有效強化金洲在漁網具市場的競爭力。