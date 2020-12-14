NoZa風火能量飲上市 結合傳統文化創意行銷

卡尼特樂團於斜坡上藝術節拿到「2020斜坡上樂團大賽季軍」及「最佳樂手獎」的KaNiT卡尼特樂團是個來自不同族群的樂團(排灣族、布農族、阿美族、日本人、閩南人）12月開始卡尼特樂團開始跑「台北」小巡迴，這也是卡尼特樂團第一次在台北小巡迴並請到創作型女歌手鐘雅作為特別嘉賓。

而卡尼特樂團在斜坡上音樂祭中喝的「NoZa」是2018年以lQ鈣鎂鋅鉀氣泡水改變健康飲水概念的沐水堂於2020年底推出新能量飲料。這款能量飲料設計靈感來自於三太子哪吒腳下的風火輪，結合了台灣傳統文化創意，也是市場上唯一款含有人體所需「微量元素」的能量飲料。沐水堂總經理陳郁惠表示：「提神也要很健康，能量飲內能夠提神的咖啡因是特別選用綠茶萃取物中提煉所得，搭配多種營養成分，不含防腐劑及色素，成為許多人提振精神的新選擇。」，沐水堂表示「NoZa」的代號「風火能量」，主張和「集中力」、「提振精神」、「專注力」等關鍵字相關，清爽的配方讓消費者口感更加豐富、細緻。

這款特別調整配方的能量飲料，目前已在各大網路通路上架，也可以在沐水堂的官網上直接洽詢。日前還與地下樂團卡尼特、SPARQ等表演者簽訂巡迴贊助飲品，並且跟創意調酒師合作，調配以「NoZa風火能量」飲料為基底的深夜飲品，也蔚為風潮。

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