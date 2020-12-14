白馬寵物樂園善盡企業社會責任長期投入公益

南台灣最具規模寵物禮儀服務公司、成立20餘年的白馬寵物樂園，長期投入社會公益，包括救援流浪毛孩、捐贈救護車、關懷員警值勤安全捐贈多功能LED肩燈、防割手套、太陽能後車燈相關設備…等義舉，獲得諸多政府單位致贈感謝狀。

今(109)年6月，白馬寵物樂園捐贈價值312萬元救護車給台南市消防局下營分隊，專用於救護車使用的車輛，也將於2021年3月間完成內部裝設後，投入救護使用。

白馬寵物樂園董事長楊桂榮表示，白馬寵物樂園本於「取之社會、用之社會」的經營理念，除了救援流浪毛孩，更發願能在社會公益上有更多的作為。楊董事長因緣際會獲悉台南市消防局下營分隊有救護車的更換需求，馬上積極和消防局取得聯繫，表示願盡棉薄之力，耗資160萬元購置德國進口汽車及加裝152萬元最新救護配備，全部花費312萬元，終於促成這件美事。

今年二月，白馬寵物樂園執行長莊主榮捐台南市新化分局防制交通事故發生保障員警身體生命安全，減少民眾生命、財產損失方案，捐贈多功能LED肩燈、防割手套20雙、太陽能後車燈415個，分局長許芳毅特別致贈感謝狀。

莊主榮執行長強調，平時就有民眾主動捐款，白馬都定期將善款基金委託台南市政府動保處分派到41處的流浪毛孩收容所，為善盡管理基金之責，園區用謹慎的態度，把錢花在刀口上，發揮最大的效益，以感謝大家的愛心。他說園區內的單獨樹葬是擁有終身所有權，可以一直置放於園區，是不另收費。

白馬寵物樂園位於台南市新化區成立至今20餘年，是南台灣最具規模寵物禮儀服務公司，針對毛小孩身後事，白馬提供不同宗教信仰的選擇，並為服務基督教徒及天主教徒，特別成立「山谷百合」小教堂，已於109年11月間舉行獻堂禮拜並正式啟用。