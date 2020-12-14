搭i2i Scalerator順風車　酷奇思數位園進軍國際市場

以自有品牌原創遊戲開發起家，酷奇思數位園近年積極切入VR與AR技術開發，成功案例已遍及文創、教育及導覽，代表作「VR虛擬實境CPR醫療體感互動學習系統」更曾分別於科威特發明展及首爾發明展中大放異采，軟硬體系統整合實力廣獲國內外肯定。

有別於知名設備大廠，多半將VR或AR技術應用於遊戲開發，酷奇思數位園希望發揮更高的產業效益。酷奇思數位園總經理劉淑芬表示，遊戲領域不差一個VR，但很多產業卻可因此而解決過去無法克服的問題。擬真與體感是VR的關鍵技術，也是酷奇思數位園所擅長，藉此將VR應用於教育訓練、導覽，將能協助各產業以最低成本獲得最佳訓練及展示成效。

酷奇思數位園已經成功將VR技術運用於不同職訓情境，包括台電訓練所所設計之鐵塔登高VR訓練教材，實際模擬真實的鐵塔搶修所面臨的高度及惡劣天候環境，補足了訓練所受場地限制的不足之處。「VR虛擬實境CPR醫療體感互動學習系統」完全遵循美國心臟協會 AHA 基本救命術訓練指標所設計，擬真又能隨時引導，每次按壓深度與頻率都有即時回饋，不需要動用昂貴的假人，就能親身經歷救活的過程，有助於各國醫療機構進行CPR訓練之推廣。

「VR虛擬實境CPR醫療體感互動學習系統」完全遵循美國心臟協AHA基本救命術訓練指標所設計，擬真又能隨時引導，有助於各國醫療機構進行CPR訓練之推廣。圖／酷奇思數位園提供

酷奇思於今年入選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦 i2i Scalerator 規模加速器，積極進軍國際市場。劉淑芬說，高品質胸腔按壓是救命的關鍵，不過因為成本因素，CPR訓練很難普及，遇有危難時只能眼睜睜錯過搶救黃金時機。「VR虛擬實境CPR醫療體感互動學習系統」具有全球一致性之標準，加上該系統以手機APP作VR的成像，透過上架於Google Play及IOS等國際平台，輔以在地適度推廣，進軍國際市場深具潛力。

「不過，酷奇思只是民間小企業，解決方案亦相對創新。」劉淑芬坦言，尤其是「VR虛擬實境CPR醫療體感互動學習系統」之目標市場，以醫療機構或相關學校科系為主，這些機構單對於輔助訓練教具之導入相對謹慎，客戶可能因為不熟悉而感到質疑。在i2i Scalerator 規模加速器帶領下，有助於強化潛在客戶之信賴感，以更中肯的態度評估解決方案，這是單打獨鬥開發客戶或參展所沒有的成效。目前酷奇思也已成功對接法國在地官方機構人脈，踏出拓銷國際市場的成功第一步。