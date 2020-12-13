NoZa風火能量飲上市 結合傳統文化創意行銷

沐水堂2018年以lQ鈣鎂鋅鉀氣泡水改變健康飲水為概念靈感開發NoZa風火能量飲，於2020年底推出能量飲料「NoZa」，該能量飲料設計靈感來自於三太子挪吒腳下的風火輪，結合了台灣傳統文化創意，也是市場上唯一款含有人體所需「微量元素」的能量飲料，沐水堂總經理陳郁惠表示，提神也要很健康，能量飲內能夠提神的咖啡因是特別選用綠茶萃取物中提煉所得，除了搭配鈣鎂鋅鉀微量元素之外，更有高達8種維生素B群、牛磺酸及β胡蘿蔔素等成分，不含防腐劑及色素，「NoZa能量飲料」亦成為許多人提振精神的新選擇，同時也是學生及上班族不可或缺的功能性飲品。

圖為沐水堂新推出上市的能量飲，口感風味絕佳，掀起一波搶購熱潮，更結合台灣文化產業以三太子風火輪為設計概念，推出後，受到宮廟活動紛紛搶當文創行銷傳統文化活動的代言產品。圖/沐水堂提供

「NoZa」的代號「風火能量」也和「集中力」、「提振精神」、「專注力」等關鍵字劃上等號，不同於市場上的「能量、提神飲料」不外乎是咖啡因、牛磺酸、各種維他命B群、瓜拉那萃取物、人參萃取物或胺基酸所調配。「NoZa風火能量」係以添加東方人所需恢復能量「微量元素」為主軸，其不膩口感的配方讓消費者口感更加豐富、細緻。日前還與地下樂團卡尼特、SPARQ等表演者簽訂巡迴贊助飲品，並且以及跟創意調酒師合作，調配以「NoZa風火能量」飲料為基底的深夜飲品。

沐水堂此次推出的「NoZa風火能量」飲料不同於坊間一般能量飲，擁有的鈣鎂鋅鉀微量元素亦是沐水堂研發多年且著重於提升身體自然機能的表現，也是一組特別調整配方的能量飲料，目前可以在各大網路通路購買，也可以在沐水堂的官網上直接購買，詳情可逕覽沐水堂官方網站: http://iqwater.com.tw/