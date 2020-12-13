「小資集食慶」今日開跑 精選台灣商品天天折扣

「小資集食慶」活動即將開跑！為協助推廣台灣精選產品，從12/14起到12/20，每天12:00、19:00、22:00推出折扣優惠，天天還有限量的5折超低優惠價！「小資集食慶」結合了個別店家與網購平台「愛合購」進行精選產品推廣，藉由網路便利性及近幾年改變的消費模式，讓民眾能夠動動手指便用超划算價格買到產地獨家產品。

「小資集食慶」活動共有21樣產品，從這些產品中除了能看到台灣微型企業對品質和細節的專注，商品類項更是玲瑯滿目，水果、食材、零食、醬料、茶包、甚至是米，每個商品都貼近民生且有著不同的折扣，消費者只要天天關注「小資集食慶」，便有機會將這些在地特色產品帶回家！

不只品項非常多元，參與「小資集食慶」活動的店家更來自台灣各縣市不同的數位群聚，因此消費者可以在家中買到各地充滿特色的商品，並且了解他們各自的故事。每天12:00、19:00、22:00會有一款商品出現限量的「5折起」超低折扣，除三個時段的限時下殺外，活動期間都有超低的團購優惠價，讓消費者買的划算，吃的開心。

由於今年受到COVID-19(武漢肺炎)疫情的影響，以實體購物與顧客接觸為主的行銷模式受到嚴峻的考驗，許多店家正苦思如何應對疫情的衝擊，因此，由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會推動的數位群聚輔導，協助店家積極學習數位工具及行銷，群聚成員間彼此相互觀摩、討論學習、研擬未來銷售策略一同成長，透過網路的力量提振數位商機。

「小資集食慶」團購網址：https://www.ihergo.com/mobile/fast/campaigntags/cisanet