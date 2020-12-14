台中麗寶樂園CAMP de AMIGO, House好侍摻一咖

12/12-12/13台中麗寶樂園舉辦年底狂歡盛典CAMP de AMIGO，為一個原汁原味打造的日式質感風格露營活動，在聖誕節前夕陪大家歡度週末。全球最大的咖哩塊大廠House好侍，聯手共同推出「好侍咖哩區」、「長野修平X好侍咖哩料理教學」，不但可吃到限定限量的日式咖哩餐點，還特邀有露營界莎士比亞美稱的長野修平親自來臺教學，以好侍爪哇咖哩與北海道白醬料理指導大家如何善用大自然取材，做出驚豔味蕾的美味野炊料理，露營餐輕鬆做。歡迎大家露營、聽音樂、逛聖誕市集時，也能來體驗特色咖哩餐點及學習製作野炊料理。

台灣好侍食品股份有限公司董事長乾野貴史表示，咖哩與日本家庭一直密不可分，來臺推廣日式咖哩美食文化多年，House好侍知名的咖哩塊系列像是「佛蒙特咖哩」與「爪哇咖哩」也成功進入臺灣家庭。House好侍參加CAMP de AMIGO，也是希望大家能多多認識優質咖哩美食在日常生活中的多元創意與運用。

House好侍推「野炊達人養成計畫」

House好侍本次參與CAMP de AMIGO特地聯手打造「好侍咖哩區」，現場可以吃到吃不到的咖哩餐點，像是日常咖哩「多家ㄧ味」，咖哩的意外絕配大黃瓜及香煎雞肉，搭配蔬菜湯頭及焦糖洋蔥，口味相當清爽美味。另一款特色口味「Yes野味咖哩」，以炒到焦糖化的洋蔥泥為基底帶出甜味，加入好侍咖哩堆疊出層層香氣，再用火烘烤椰絲和芝麻打成醬，最後加入精心熬煮的高湯帶出鮮味，綿延香氣，如同在日本大啖咖哩。

露營達人的野炊咖哩料理教學,指導大家善用大自然取材，做出野炊料理。圖／業者提供

為進一步提升大家的戶外露營樂趣，「長野修平X好侍咖哩料理教學」特別邀請NHK以及日本各大電視台爭相邀請的重量級露營達人長野修平，在現場指導大家用酪梨、紅蘿蔔、小蕃茄、洋蔥、培根…等唾手可得的食材，做出令人垂涎的「直火炙燒~ 酪梨培根炙燒奶油白醬」，及「直火炙燒~ 酪梨培根炙燒咖哩」兩道野炊料理。

CAMP de AMIGO於12/12-12/13台中麗寶樂園舉辦（台中市后里區福容路201號，距離樂園步行15分鐘），購票可洽https://reurl.cc/7o4Np9、https://reurl.cc/2g6emm，欲前往「好侍咖哩區」者，可於活動日前往第二舞台區。「長野修平X好侍咖哩料理教學」於活動攤位B區33.34號攤位。