不能去日本來台東知本　知本老爺vs蜷尾家聯名冰淇淋寵客　滑雪模擬體驗超有感

往年一到冬天，便有不少人往日本溫泉勝地旅遊，今年無法出國感覺「悶」！知本老爺酒店感受到國人因疫情想出國卻無法出國的心情，最近特別仿造日本溫泉勝地盛行的「邊泡湯邊享用冰淇淋」概念，與知名冰淇淋品牌「蜷尾家」合作，推出台東在地風味十足的聯名限定款「柴魚鹹花生」及「紅寶石之戀」，而且僅提供台東知本老爺的住客。而且為了提升偽出國感，知本老爺還特別與戶外專業板類運動用品品牌Craftzy Sports Club合作，引進一台 SkyTechSport 室內互動滑雪訓練模擬機來飯店，以超擬真的滑雪肌力訓練及雪道臨場感，讓過去每年冬季必安排出國滑雪的旅客回味一下。只要選擇知本老爺「冬．冰上總動員」一泊二食專案，除了可以免費品嘗知本老爺與蜷尾家的聯名款冰品，更能體驗超逼真滑雪模擬機，每人每晚只要3,850元起＋10％。

這次人氣冰店「蜷尾家」與知本老爺合作，首度前進東台灣。特別採用台東在地食材推出「柴魚鹹花生」及「紅寶石之戀」等兩款迷你杯驚喜口味。「柴魚鹹花生」採用成功柴魚搭配兒時記憶裡的鹹花生，鹹甜鹹甜的柴魚配上牛奶為基底，內藏香脆的花生顆粒，兩種風味的巧妙融合口感讓人驚艷；「紅寶石之戀」則是用金峰洛神花與香料一同熬煮，加入肉桂及澄片增加洛神的厚醇，帶有酸甜香氣的尾韻，營造冬天的幸福滋味。即日起至明（2021）年2月21日獨家限定供應知本老爺酒店。

知本老爺引進超逼真滑雪模擬機，不用出國也能體驗滑雪的暢快感。圖／知本老爺提供

無法出國滑雪而技癢的旅客，知本老爺這次也特別與知名戶外專業板類運動用品商Craftzy Sports Club合作，引進台灣第一台 SkyTechSport 室內互動滑雪訓練模擬機，專業雪鞋搭配機台上滑雪板，超擬真的高速前行及不同質地的雪道，適合無經驗的初學者與想享受奔馳快感的高階滑雪者，讓沒有雪的台東也能享有滑雪的暢快感。體驗完滑雪後，再體驗知本老爺的星月風呂，享受戶外裸湯的趣味，感受日式風情。詳細可查詢知本老爺官網（http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/）

，或致電（089）510-666、510-668；臺北辦事處（02）2541-1999；高雄辦事處（07）223-6117。