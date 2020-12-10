歲末揪團季！12/16起限量開桌百富串連全台18家中餐廳推出期間限定圓桌餐酒會

最適合團圓相聚的冬季時節，隨著全台各地寒氣逼近，THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌串連北中南18家中餐廳，推出期間限定「聚而成圓」圓桌餐酒會，12月16日起，展開為期一個半月的全台揪團餐聚計畫，活動期間只要於百富指定中餐廳用餐，即可品酩百富 14 年加勒比海蘭姆桶及 12 年雙桶單一麥芽威士忌，每日限量開桌。

台中城市部落百富餐酒搭。圖／業者提供

格蘭父子大中華區董事總經理周學文表示，圓，是完美的幾何圖形，在傳統文化裡有「圓滿」意涵，百富發明「過桶」工藝，開創製酒新格局，透過兩個不同橡木桶的風味匯聚，賦予威士忌更加豐富圓潤的滋味。其中最受市場歡迎的過桶威士忌代表作莫過於「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，融匯波本和雪莉的風味，創造果乾、太妃糖等多種風味；同是業界最資深首席調酒師大衛史都華的匠心之作「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」，完美揉合波本與蘭姆桶的熱帶水果風味及太妃糖甜味，口感豐富又和諧，每一口都能體現滿滿「圓」味。

高雄紅毛港百富餐酒搭。圖／業者提供

透過業界首創的過桶技術為威士忌口感創造了如此圓潤的風味，百富12年雙桶及14年加勒比海蘭姆桶的百搭圓味尤其與中餐最對味，因此這次遂以「聚而成圓」為靈感，聯手北中南共18家中餐廳推出期間限定圓桌餐酒會，邀請全台民眾匯聚情誼、匯聚祝福，以圓桌相聚，品嚐中菜、品酩圓味百搭的百富。自2020/12/16起至2021/1/31止，只要到指定合作之中餐廳，凡單組6 人以上入席用餐，即可免費品酩各一杯公杯百富14年加勒比海蘭姆桶以及百富12年雙桶單一麥芽威士忌；此外，活動期間內於合作店家內購買單瓶百富，還能再享獨家限時開瓶優惠，詳情請洽各餐廳。這個冬季百富邀您來圓桌相聚，品嚐中菜搭配最圓味的百富，每間餐廳每日限量5組，數量有限，即刻就揪團來開桌。

八號極品海鮮百富餐酒搭。圖／業者提供

百富「聚而成圓」圓桌餐酒會合作餐廳資訊

活動期間：2020/12/16(三)至2021/1/31(日)

活動網頁：https://www.walkerland.com.tw/event/thebalvenie/

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