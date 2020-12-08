VOLVO 11 月掛牌 798 輛創紀錄 年銷量挑戰 7,000 輛

儘管 2020 年因疫情影響國內外經濟表現，但 VOLVO 汽車依然在危機中逐步成長，憑藉源自斯堪地那維亞的獨到北歐設計美學、先進安全科技與奢華舒適的車艙氛圍，在台灣豪華車市交出漂亮的成績單，尤其 11 月總掛牌數達 798 輛，創下 Volvo 汽車在台運營以來單月新高紀錄！而綜觀 2020 年 1 月至 11 月年銷量，6,090 輛對比去年同期 5,778 輛成長 5.4%，今年有望挑戰 7,000 輛年銷大關，成為國內豪華車市不容忽視的新勢力！

2020 年 11 月銷售告捷的主力車型為 VOVLO 旗下 XC 休旅車系，截至 11 月止，銷量第一的 XC60 總共掛牌 1,799 輛，對比去年小幅成長 7.7%；XC40 則以 1,782 輛居次，對比去年更成長 46%；休旅旗艦 XC90 亦交出 901 輛、成長 20.5% 的出色表現。

隨著疫情影響，國人日漸重視健康與環境議題，層峰買家從奢華享受的需求逐漸回歸至守護家人與環境的初衷，此一心態亦反映在 PHEV 車款銷售上。VOLVO 汽車自 2019 年車展宣告新能源專家的決心後，領先各家車廠率先引進 Mild Hybrid 輕油電、Plug-in Hybrid 雙能電動車款，成功佔據了先發優勢，其中 PHEV 雙能電動車款累計至 11 月底，總銷量達 574 台，超越去年整年 PHEV 銷量 223 台，成長 157%，佔整體銷售 9.4%，以數字證明 PHEV 雙能電動車款不只環保，更是現今充電設備缺乏之下，可油可電的最佳電氣化車款選擇！

VOLVO 汽車近年戰力提昇，不僅接軌世界趨勢，以新能源專家之姿率先導入輕油電、雙能電動等電氣車款，呼應原廠友善環境、永續經營的承諾，對內更深化台灣在地服務品質，從展間到售服持續提升最高標準的專業服務，打造以客為尊、無微不至的頂尖禮遇。