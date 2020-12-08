智能蔬菜箱　傳遞雲林最完整的新鮮

號稱台灣菜籃的雲林縣，蔬果總產量領銜全台，豐富的菜單選項，正好適合家庭配餐需求。宥新實業參加由工業局主辦，台北市電腦公會執行的創業歸故里競賽，藉由智能菜箱，搭起產地與消費者的橋樑，將安全可靠的優良雲林在地的新鮮，配送給全國消費者。

宥新實業負責人吳佩儒是西螺媳婦，因嫁入雲林農家，才體會到種菜人「希望吃到菜的人都能安心健康」的心意。吳佩儒表示，雲林當地有許多優秀農民，不以賺錢為前提，而是以友善農業及消費者飲食健康為使命。卻因為產銷資訊不對等，所付出的努力無法彰顯對產銷過程的重視。造成農夫不知為何而種，消費者也不清楚所買。因此開始思考如何落實食農教育，以平衡小農利潤，並透過所開發的智能蔬菜箱，整合願意嚴格把關控制生產的小農，創造出更大價值的產品。

智能蔬菜箱突破如盤商等既有通路商的合作模式，直接向農民收購農產品，以合理的價格，提供可靠來源且高品質的產地食材，提供給消費者；同時解決層層剝削的問題，將利潤還給認真耕作的人。

吳佩儒說，農產品的運輸過程及環境充滿了變數，為了將安全可信賴的優良農產運送給消費者，宥新實業透過雲端平台與蔬菜箱的軟硬結合，不僅運送所用的箱盒可重複使用，更能藉由雲端管理系統，提供公開透明的食材產銷履歷及運送流程的監控數據給消費者，改善以往在一級農產品無法取得食品資訊的傳統模式，為消費者把關，也藉此建立消費者的顧客管理機制，將消費者的偏好、紀錄及之後的訂單或期望菜單需求，整合在一起，提供最完整農產品服務流程。掌握更完整的消費需求。

在都市化發展下，傳統市場及賣場的定位區隔已開始模糊，社群平台上的食品食材銷售量逐漸攀升。展望未來，智能蔬菜箱將串聯更多雲林鄉鎮的農產品，並納入冷藏產品，延伸農產品服務項目，以實體箱做為突破口，實現產地到餐桌最完整、最可靠的新鮮。