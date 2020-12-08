VMFi聲麥無線　AI口譯解決埔里觀光難題

包含魚池鄉、日月潭在內的南投大埋里地區，一向是國際觀光客必遊的熱門景點；當地除了有明媚的風景外，還有值得探索的茶葉文化，可惜當地居民多數不諳英語，又難以請到說得出在地故事的外語人才，使該場域一直未能與外語遊客深度連結。

為協助南投縣政府觀光局解決此一難題，具即時 AI 口譯服務研發實力的彭德新組成「VMFi 聲麥無線」團隊，參加由工業局主辦，台北市電腦公會執行的創業歸故里競賽，打造了「一對多 AI 即時口譯服務」。他說，有了這套服務的協助，當地居民或產業人士不必深陷外語人才匱乏的痛苦，只需要用自己熟悉的國語、講出當地的茶文化與風土民情，這些內容就會即時被翻譯為外語，透過客製化 Wi-Fi 設備，同時傳遞到多位觀光客的手機 App，讓他們理解大埔里的在地故事。

目前該團隊除了與日月潭風景管理處、當地的紅茶觀光工廠密切合作外，也獲得日本沖繩縣政府青睞，決定將這套服務引進沖繩落地發展。在今年（2020）九月，彭德新正式成立「聲麥無線」公司，紮根埔里。

現階段此項服務僅支援英語，預計明年加入日語；除此之外，泰語很有機會在下一階段被納入支援。基本上只要是主流語言，其 AI 口譯模型要被訓練到具有正常服務水平，約需要一年時間；若未特別針對場域做優化、只求基本對話無虞，口譯精準度介於 80~90%，如果針對場域的專有名詞（例如封茶、揉茶等）進行優化訓練，精準度可望超過九成。

總括而論，藉由一對多 AI 即時口譯服務，可協助大埔里業者降低尋找外語人才的痛苦，提升場域與國際旅客的連結性，進而創造實質收益。