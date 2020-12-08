智創聯盟　行銷南投好味道

走過37年頭，南投縣農產運銷公司致力於南投肉品市場經營，先後獲「CAS優良食品」、「農產品產銷履歷認證」認證。不僅猪肉相關產品具備競爭優勢，由其所打造，佔地10公頃的「豬樂園」，更是全國第一家轉型成功的觀光公辦屠宰場。

智創聯盟領隊，同時也是南開大學副校長林正敏表示，集生產、生活、生態三生一體，南投縣豬樂園重視環境衛生與綠化美化教育，營造友善環境，是少數兼具產業、文化、休閒、觀光與教育的園區。卻因為行銷活動太少，網路能見度低造成遊客流量少，而優質產品亦因缺乏銷售點、價位高等因素而競爭力不足。智創聯盟以南開科技大學為中心學校，長期融入南投在地社區，扮演科技著地者的角色，以深度旅遊活化在地特色與產業創新貢獻鄉里，曾將竹編QRCode帶進竹山小鎮，用智慧生活科技在中興新村成立智創公社，用智慧生活科技活化閒置的初鄉茶間，改變埔里合成里，為百香果產業加值，已經藉由點狀的場域，逐步串連成線與面，此次組隊參加工業局的創業歸故里競賽，希望藉由ICT智慧應用應用強化園區行銷力，藉此深化南投智活文創旅遊之點線面。

林正敏說，目前南投縣政府在猪樂園旁規劃苗圃生態休閒公園，智創聯盟以智慧生活科技導入產品行銷為主軸，設計「魔法猪樂園」APP，希望以猪樂園為主，結合苗圃生態休閒公園，擴大打造成6級觀光工廠，吸引更多客群，並運用擴增實境以及虛擬實境技術，為來客帶來全新的感受。此外，南投縣農產運銷公司猪肉相關產品一應俱全，包括肉乾肉鬆、冷凍產品、休閒零食、法麗系列不僅美味更具營養價值，以豬為主的文創商品亦深受來客喜愛，網頁上還串列南投各地農會的優質產品。林正敏說，南投縣農產運銷公司已打造小猪露露商標，智創聯盟將以豬事文化為主題設計網站進行故事行銷，並以直播電商行銷儀錶板強化網路行銷，希望進一步提升小猪露露的曝光度，並藉品牌活絡帶動消費者的買氣，行銷南投好味道。