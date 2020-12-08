極限電競帶頭組建跨產業電競聯盟　前進國際市場

以打造電競生態系為目標，極限電競以電競遊戲為主軸，整合科技、媒體、娛樂與金融四大產業，透過跨業跨界人才與資源之異業整合，組成電競國家隊，積極拓展華人市場，已成功插旗兩岸四地及東南亞，將台灣創建之電競文化內涵推廣至國際。

極限電競營運長周亦宣表示，電競產業2009年時年產值為16億美金，預估2020年成長至18億美金，年增長率約9 %。電競賽事收視群更於2016年正式超過NBA與NLB。而發展了116年的世界盃足球賽，目前全球約30幾億人收看，反觀電競產業僅發展10年之久，就已有6-7億的收視群，可以說是呈倍數成長。不過對應這樣的快速成長率，人才與產業目前尚無法跟上腳步，極限電競希望扮演整合之角色，匯流五大產業，加速台灣電競產業之發展與布局。

有別於其他單位以賽事聯賽為主，極限電競希望藉由產業整併，組成電競國家隊，協力拓展海外市場。周亦宣說，台灣是科技島，OEM及ODM等硬體製造實力堅強，先天就有發展電競產業的優勢，且電競明星目前以華人居多，華人圈產值亦高達約54％，發展電競產業更具有天時地利之便。不過，僅管市場龐大，民眾觀念及週邊產業配套卻還未跟上腳步，極限電競希望藉由生態系建立，完善產業制度及工作條件，藉以培養更多電競人才，除了為選手爭取更好的待遇，更希望藉數位內容製播人才、直播訊號轉播人才、直播主及實況主等之培育，帶動電競產業快速發展之產值，同時扭轉其之負面刻板印象。

輔導教師職涯研習營計畫：新北市首辦國高中職涯體驗計畫。圖／極限電競提供

極限電競目前入選由經濟部中小企業指導，資育公司主辦 i2i Scalerator 規模加速器，積極界接法國市場，希望將歐洲優質原創內容引進亞洲市場。周亦宣說，歐美國家以遊戲開發領先全球，希望透過官方加速器引介，縮短往返作業流程。在i2i Scalerator 規模加速器協助下，除了法國遊戲大廠Ubisoft，目前亦正與迪卡儂洽談合作事宜。

周亦宣說，與一般傳統產業運作思維不同，文創產業最重要的資產是內容與人才。 分享入選後參與的心得:有別於一般加速器，i2i Scalerator 規模加速器不僅對文創產業更為熟悉，對於IP資產與估值計算公式亦更為專業。此外，透過i2i Scalerator 規模加速器所規劃之課程及業師之傳授輔導，亦更能貼近投資人之想法，知道如何與其溝通，對於極限電競引進歐洲投資人之資金也是一大助力。也充分感受到產、官、學共同合作的關鍵影響力。