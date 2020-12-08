HollyGold投資好萊塢新片Stalk Her千萬網紅Sommer Ray擔要角

新冠肺炎期間，美國好萊塢娛樂圈深受影響，沉寂一段時間，但11月中旬罕見的在中國戲院前首度舉辦蓋手印儀式，為「追殺比爾」主角Michael Madsen舉辦這場盛會，而幕後主辦方之一是來自台灣的HollyGold電影投資公司，公司CEO吳阮弘更是首位台灣人站上舞台致詞，同時此時也帶回好消息，HollyGold投資新片「Stalk Her」，除了找來素人網紅Sommer Ray擔綱女主角外，HollyGold也會推荐2位台裔人士尬一角，就如同胡志強市長女兒胡婷婷踏入好萊塢一圓世界級的電影夢。

HOLLYGOLD是集合來自美國好萊塢資深電影投資者們與台灣新創技術團隊組成的電影投資公司，其中現任美國總統川普文化顧問的Kevin Robl與台灣的吳阮弘與前立委邱創良之子邱垂鋒等人共同成立的。

吳阮弘表示，HollyGold與好萊塢淵源極深，除了有台灣專利技術外，更是結合好萊塢影視界11位奥斯卡等級的顧問，例如Chris Bremble、Mark Damon、Grant Cramer、Gerald R Molen等，他們參予監製拍攝的影片超過1600部以上，在好萊塢影視產業極具份量。

在新片「Stalk Her」中，HollyGold推荐2素人參與拍片，除了近距離與女主角Sommer Ray合拍電影外，見識好萊塢明星演戲的全部過程。而Hollygold也將在未來投資的電影中，推荐台灣或華人圈的素人到美國好萊塢拍片，幫台灣或華人走向世界影壇。

HollyGold今年6月成軍以來，在IMDb上登載投資9部電影，其中尼可拉斯凱吉主演的Willy’s Wonderland、Wish Dragon 2…等電影。而此次好萊塢行，吳阮弘帶回好消息，投資第10部電影「Stalk her｣，由IG絲粉數高達2600萬粉絲的網紅Sommer Ray擔綱女主角，演出網紅的故事，而這部電影也是她在好萊塢的首部作品。

HollyGold執行長吳阮弘(左)，與現任美國總統川普的文化顧問Kevin Robl(右)，在洛杉磯商談台美的電影合作。圖／HollyGold提供

HollyGold營運長邱垂鋒指出，「Stalk her｣，是以真實故事為藍本加以改編，已在幾天前開拍，基本上像是網紅竄起的故事及一些生活故事，但詳細的劇透無法對外說明；而這部電影除了Sommer Ray為亮點之外，HollyGold因疫情關係，先行安排2位台裔vip頂級會員，實際參與電影的演出，親身體驗參與好萊塢電影拍攝，讓素人也能當好萊塢明星。

令人振奮的是，HollyGold除了與好萊塢TCL中國戲院全面合作外，觸角伸入世界知名的後製特效，與Base FX結為全球夥伴，因為Base FX，製作了超過200部的國內外知名電影，更贏得了3次艾美獎以及2次電影學院獎，像漫威英雄系列、星際大戰系列、忍者龜系列等票房大片等都是出自Base Fx手筆。

未來疫情結束，下次你到美國好萊塢中國戲院外，看到票亭，仰頭一望就能看到具台灣血統的HollyGold標誌，是美國總部所在位置，代表未來將豎立在好萊塢，相信這些策略聯盟的合作方式，將協助台灣在國際上的能見度與討論聲量，盼能提升台灣在世界娛樂圈開創一股台流聲量。