Yahoo奇摩購物中心雙12購物登場 百萬商品1折起

Yahoo奇摩購物中心雙12購物節優惠活動開跑，Yahoo奇摩購物中心觀察此波購物潮以機車、美妝、最為搶手，帶動平台整體業績年成長4成，另外，消費者搶在政府汰舊換新貨物稅減免補助優惠截止前下單，推升機車業績年增也達7成，電商購物風潮再起。

歲末年關接近，許多消費者瞄準民生用品採購，帶動飲料、零食、個人及居家清潔、開架美妝保養商品成熱銷品項；Yahoo奇摩超級商城1212品牌週則促動愛買線上購物單日業績成長4倍 。

為延續此波買氣，Yahoo奇摩購物中心《1212超級趴》正慶活動將於12/9至12/13開跑，不僅集結百萬商品1折起、狂撒上億折價券，推出全站單日消費滿3,000送300購物金（累積無上限），刷Yahoo聯名卡享筆筆消費最高6％回饋無上限、還有機會拿25％超高回饋 ，同時更祭出單日消費滿1,212元即可天天抽iPhone 12、Dyson空氣清淨機、吸塵器、吹風機及Acer電競筆電等大獎；購衷心會員於12/11-12/13刷Yahoo聯名卡再加碼2％回饋無上限！

Yahoo奇摩超級商城即日起至12/13推出《1212超給力購物節》活動，全面下殺1.2折起、超贈點最高30倍送、跨店消費滿額最高現折1,200元，單筆消費滿1,212元即可抽iPhone 12及PS5，特價商品如K-SWISS服飾鞋款均一價皆只要1,212元！Yahoo奇摩拍賣則攜手萊爾富於12/11、12/22再祭出消費滿99元快閃免運優惠。