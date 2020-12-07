搶攻微型尾牙春酒　添好運推米其林私廚宴與包場服務

新冠疫情未解，12月起國內啟動秋冬防疫措施，影響到很多企業舉辦大型尾牙的計畫，取而代之的，反而是小型部門餐敘成主流。和億生活集團旗下米其林一星「添好運」，為了滿足微型宴客聚餐需求，首度推出「米其林私廚宴」，限HOYII北車站店、松山車站店，標榜多道精緻港點與獨特擺盤視覺，搶攻尾牙商機。

添好運的「米其林私廚宴」推出個人套餐，還有專人位上桌邊服務，於HOYII台北車站店提供12人獨立包廂；松山車站店設有兩圓桌獨立包廂、可容納12人，預訂包廂需提前5日預約，套餐售價660元+10％，滿8人即可訂位（最多12人）。餐點包含：好運三喜（菇茸養生餃、虹彩石榴果、田園蔬菜餃）、主廚秘製油雞、好運彩頭酥、好運如意蔬、酥皮焗叉燒包、XO醬臘味炒飯、蟲草猴頭菇上湯、添好運流沙包、楊枝甘露等多達9道餐點，基本上仍是延續添好運的經典好味道，但更秉持著食在安心精神，從產地到餐桌，嚴選台灣食材，完美呈現食材原味，一定要帶讓饕客吃得安心。

添好運松山車站店，推平日、假日尾牙包場專案。圖／和億生活集團提供

添好運松山車站店則提供平日、假日包場專案，平日上午11時至下午3時可供30人內包場，專案價30,000元起，依各時段價位不同，以上皆含有投影機、投影螢幕，音響設備等。預訂包場服務最好提前10日預約且付訂。自12月7日起客製化服務可接受預訂，添好運是年末、開春聚餐，及企業、工商團體開會的最佳選擇。可洽松山車站店（02）2528-7978。

另外，添好運為回饋消費者，自12月15日起擴大販售商品禮券，民眾可逕至HOYII北車站店、台中JMall店購買，禮券一張面額1,000元，一次買10張再送米其林港點雙人套餐券、價值1,152元，可做為今年春酒尾牙抽獎贈禮。同屬「和億生活集團」旗下的米其林一星「了凡」則推出消費多人分享餐即送米其林百元現金券200元起，提供另一種尾牙春酒與親友團圓的選擇。和億生活集團官網：www.hoyii.com.tw。