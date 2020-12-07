香格里拉台北遠東8千萬改裝　遠東Café全新升級進化

台北遠東Café終於要重新開幕了！斥資新台幣8千萬、花了3個多月改裝，位於香格里拉台北遠東國際大飯店6樓的遠東Café自助餐廳，將於12月16日重新開幕。即日起至12月15先試行營運。

標榜用餐食趣與五感體驗的全新遠東Café，以12大美食主題區，呈現：一餐檯、一名店的概念，每個主題區還有現點現做的主廚特色佳餚「秘密武器」，絕對可以吸引buffet控的眼球和味蕾，估計將成為自助餐廳的朝聖新據點。而且不光只有食材升級，全新設計的空間與服務團隊都換上新裝，再再讓人眼睛為之一亮，開放式廚房營造具有活力且富饒食趣的美食市集，讓吃自助餐有更不同以往的體驗。

今年因全球新冠疫情衝擊觀光旅遊業，香格里拉台北遠東的業主公司-遠東集團董事長徐旭東表示，越是在挑戰的時候，我們越要提升自己的產品與競爭力，台灣防疫有成全球有目共賭，我們在台灣能安心旅遊、盡情享用美食實在很幸福也很感恩，今年我們也觀察到國內觀光旅遊與餐飲消費力不容小覷，相信全新改裝後的遠東Café，嶄新獨特的用餐體驗，將帶動餐飲消費市場，成為自助餐的新地標。

香格里拉台北遠東飯店一直致力精進服務及提升設施以提供消費者最佳住宿與餐飲體驗。選擇即將歡慶26週年之際進行改裝遠東Café自助餐廳深具意義。飯店總經理祖睿德（Randy Zupanski）表示，飯店團隊為此改裝計畫花費一年多時間規畫執行，尤其是國際廚藝團隊以多年來對消費者飲食喜好與趨勢觀察以及自助餐市場研究，研發一系列全新菜餚，以嚴選食材及主廚團隊為展演主角的開放式廚房當作劇場舞台，讓消費者親自選擇食材、主廚烹製料理的過程，也成為用餐體驗的一部分；每個餐檯皆有主廚精選佳餚供饕客們現點現做，新鮮看得見，如：炙燒和牛握壽司、龍蝦海鮮濃湯、和牛鐵板燒、日式酥炸軟殼蟹、山西刀削牛肉麵等。

全新遠東Café有12大主題餐檯，等於帶顧客們暢遊世界美食地圖。每一個餐檯都由一組主廚團隊負責，嚴選優質食材新鮮現做，如：一走進餐廳最先看到的繽紛甜點屋，就像是珠寶精品店般展示精緻甜點，還有現場製作熔岩巧克力的氣味，讓人瞬間打開味蕾食慾。接著還有炭烤區，各式牛排、豬排、羊排、雞排等，搭配8種香料鹽、4種醬汁與4種特製烤肉醬料；另外，還有蒸籠點心、鐵板料理及西安麵點，品嘗番茄牛肉麵、哨子麵、川味擔擔麵；還有吸引目光的-香宮精選美味，及讓人難以抗拒的日式天婦羅與串炸美味；也別忘了精采可期的亞洲料理區，佈滿蝦兵蟹將、現流海鮮的海鮮餐檯也不容錯過。更特別的是，龍蝦水族箱裡還有活跳跳的波士頓龍蝦，現場加價購優惠價558元即可現點現做直送餐桌。

除了早餐、午餐、下午茶、晚餐外，全新的遠東Café為滿足現代都會忙碌生活型態與用餐習慣，特別增設了每晚8時的「晚晚餐」時段，用餐價格也只要7.6折起，適合小資上班族工作後來享用。訂位可洽（02）7711-2080，線上預訂https://lihi1.com/9Ujp5/am。