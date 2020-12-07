永安棧 璀璨迎新抽美鑽 美食住房消費抽美鑽迎新年

耶誕跨年留在台灣享受，氣氛較濃郁的北部地區受到民眾青睞，位於捷運西門站旁的永安棧，最近推出「璀璨迎新抽美鑽」抽獎活動炒熱氣氛，只要12月1日至明（2021）年1月8日期間來永安棧消費，都有機會帶走總價值超過12萬元的「蘇菲亞50周年紀念款30分鑽石戒指」！

活動期間只要在Unwind餐飲消費，單筆累積消費超過2,021元，也有機會抽鑽戒。圖／永安棧提供

配合耶誕跨年假期，永安棧今年的「璀璨迎新抽美鑽」活動擴大舉辦，不但是住宿，連消費自助沙拉吧也可以，只要單筆消費累積超過2,021元就能參加抽獎，預計抽出三個名額，各獲得價值逾4萬元的「蘇菲亞50週年紀念款30分鑽石戒指」一枚，讓民眾除了擁有美好的住宿或用餐體驗，更可以紛紛擾擾的2020歲末年終時，有機會幸運中大獎。

蘇菲亞50週年紀念款30分鑽石戒指，只要住永安棧、或餐飲消費滿額就有機會抽中。圖／永安棧提供

目前新北耶誕城正舉辦中，台北市也要擴大舉辦「耶誕玩台北」，位處雙北主要捷運交會處西門町的永安棧，搭捷運到新北耶誕城、信義區看跨年煙火都很方便，剛好讓旅客一次輕鬆「雙享」雙北。永安棧再推出「璀璨迎新抽美鑽」活動，目的就是希望能提供國人更多北上旅遊附加價值，在2020年底更可做最後衝刺以創造一波商機。詳情洽永安棧（02）2331-3161或上官網：www.westgatehotel.com.tw。