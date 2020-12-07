SIENTA CROSSOVER 新車歡慶上市 12月底前交車 即享限量好禮

TOYOTA總代理和泰汽車於今日公布SIENTA全車系安全強化，並舉辦SIENTA CROSSOVER新車上市發表會。SIENTA自2016年正式導入台灣後，藉由靈活的車身尺寸、豐富座椅變化的彈性空間運用、低地板設計的乘車便利性、側滑門的貼心設計等多項實用機能，深受消費者的喜愛，短短四年內，累積銷售已經超過56,000台，更連續蟬聯國內小型MPV級距銷售冠軍。為了提供消費者更優異的行車體驗，本次SIENTA強化將導入TSS主動安全防護系統與6 SRS氣囊，大幅提升行車安全。

SIENTA CROSSOVER酷玩外型 質感雙色內裝

因應台灣近年掀起的跨界風潮，本次也特別推出專屬台灣市場的全新SIENTA CROSSOVER，樂趣、質感再升級，提供消費者更多元的選擇。SIENTA CROSSOVER的全新外型設計，透過亮黑水箱護罩飾條搭配CROSSOVER專屬前保桿設計，包括霧銀前下擾流飾板、車身同色日行燈飾條，以及運動化日行燈飾蓋，大幅提升運動感。側視部分，導入霧黑防刮車門飾板與側裙，搭配16吋雙色鋁圈，帶出不同以往的跨界風格，此外更追加了運動化車頂飾條以及黑色車頂(專屬選配套件)，使整體外觀更加吸睛。後視造型新增亮黑後尾翼與專屬徽飾，搭配CROSSOVER專屬後保桿設計，包括車身同色後尾燈飾條、霧黑防刮尾門飾板、霧銀後下擾流飾板，以及防刮後保桿飾板，讓SIENTA CROSSOVER的車尾造型更加有運動感。



全新SIENTA CROSSOVER專屬運動化外型設計 酷玩登場。圖／業者提供

內裝則採用全新黑棕雙色設計，透過棕色與黑色的多層次搭配，提升車室質感，SIENTA CROSSOVER更標配自發光儀表板與4.2吋彩色MID，以提升整體內裝的科技感，並同時保有舒適質感與豐富機能性。

操控體驗再進化 安全強化無止盡

為了提供更好的操控體驗，本次SIENTA CROSSOVER特別為台灣消費者開發專屬運動化懸吊，透過一次又一次的道路環境及顧客使用情境模擬及測試，採用最佳的阻尼設定及車高調整，前阻尼係數增加16%，後阻尼係數增加31%，同時將懸吊高度增加20mm，不僅提供車主更佳的駕駛視野，不良路面對應及側傾抑制的能力也更加出色。

此外，SIENTA CROSSOVER更標配TSS主動安全防護系統，透過整合式偵測攝影機與雷達，可提供PCS預警式防護系統，偵測前方車輛狀況，並適時提供預警式防護警示、煞車力道輔助、碰撞緩解輔助等功能。再加上LDA車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統，不分等級，提供所有消費者相同的安全守護。

除了導入TSS主動安全防護系統外，SIENTA CROSSOVER亦標配6SRS氣囊，更可升級專屬選配套件，搭載BSM盲點偵測警示系統與RCTA後方車側警示系統，提供完善主被動安全系統，加倍呵護全家人的幸福。



SIENTA CROSSOVER 全新外型設計搭配專屬運動化懸吊，並標配TSS主動安全防護系統。圖／業者提供

十二月底前交車 即享限量三重優惠好禮

為了歡慶SIENTA CROSSOVER上市，本月推出限量200台超值優惠價，搭配汰舊換新補助，只要新臺幣(下同) 66.9萬元起就可以輕鬆入主SIENTA CROSSOVER。此外，凡2020年12月底前交車的SIENTA CROSSOVER車主，即贈送市價39,999元的豪華交車禮－JVC 55吋QLED量子點全面屏乙組，數量有限，送完為止。本月更加碼60萬高額0利率方案，讓所有消費者皆可輕鬆無負擔的入主全新跨界車款SIENTA CROSSOVER。

SIENTA CROSSOVER以運動化外型設計、質感雙色內裝、專屬運動化懸吊，以及標配TSS與6SRS氣囊，安全雙料升級，再加上貼心便利的靈活空間變化、側滑門與方便進出的乘坐便利性，完美呵護每位家庭成員的需求。即日起，將於和泰汽車全國所屬TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨TOYOTA全國展示據點，實際體驗全新SIENTA CROSSOVER，與SIENTA CROSSOVER一起翻玩生活，幸福隨型。相關資訊亦可上TOYOTA 網站: http://www.toyota.com.tw 。